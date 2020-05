Ut mot Trumps korona-håndtering: – Jeg blir veldig skremt

I over to måneder har Raymond Johansen hatt begge beina plantet i koronakrisen. Oslo har flest registrerte tilfeller i landet, og den erfarne politikeren innrømmer at han aldri har vært med på noe lignende.

– Dette er en krise hvor kommunikasjon har vært veldig viktig. Det er mange som lytter til hver ord man sier, og alt blir veid og vurdert. Det er noe nytt for både meg og alle andre politikere, sier byrådslederen under denne ukens Trumps Verden.

Blir skremt

Kommunikasjon er nøkkelordet for Johansen, som sammen med rådgivere planlegger hver tale ned til minste detalj.

– Jeg vet at på disse pressekonferansene er hvert eneste ord viktig. Jeg bruker god tid og leser høyt, og fokuserer på tonefall og fremføring. Man må være seg selv og være godt forberedt – ekstremt godt forberedt, sier Johansen.

Raymond Johansen brukte flere timer på å forberede hver pressekonferanse om koronaviruset. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Byrådslederens pressekonferanser står i sterk kontrast til Donald Trumps koronabriefinger, som ofte fremstår som ustrukturerte og improviserte, hvor budskapet kan variere fra dag til dag. Johansen bruker sterke ord når han beskriver presidentens kommunikasjon.

– Jeg må si at jeg blir veldig skremt, for å være helt ærlig. Han startet med en fornektelse, til at han hadde full kontroll, før han ble en heksedoktor og forklarte hvordan dette skulle håndteres. Så var det fullt alvor, før han skyldte på WHO og Kina. Nå mener han faren er over og det er bare å gjenåpne samfunnet – det er fullstendig kaos, sier Johansen.

Hyller kriserammet guvernør

Mens Johansen kan styre sin begeistring for presidentens krisehåndtering, har han mye til overs for USA. Med erfaring fra Utenriksdepartementet har han besøkt landet flere ganger, og under koronakrisen er det spesielt én amerikansk politiker som har imponert byrådslederen.

Guvernør i New York, Andrew Cuomo, har jobbet døgnet rundt siden viruset nådde USA. Med over 350 000 tilfeller og nesten 23 000 døde, er delstaten episenteret for virusutbruddet i USA. Johansen hyller Cuomos krisehåndtering.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo hylles for sin håndtering av koronakrisen. Foto: Mike Segar/Reuters

– Det er en enorm forskjell mellom New York og Oslo. Men hvis det er noe jeg kan kjenne meg igjen i, er det å kommunisere et tydelig budskap for å få folk til å endre holdninger og atferd. De talene jeg har hørt fra Cuomo har vært veldig tydelige, og trolig også gjort et kraftig inntrykk på New Yorks innbyggere, skryter Johansen.

Fikk mareritt

Donald Trump har foreslått en rekke potensielle kurer mot koronaviruset under sine pressekonferanser. Denne uken kunne presidenten avsløre at han bruker malariamedisinen hydroksyklorokin for å beskytte seg mot viruset.

Forskere har ikke klart å bevise at malariamedisinen har noen effekt på koronaviruset, og leger advarer mot flere alvorlige bivirkninger. Johansen mener Trumps selvmedisinering kan forklare presidentens uforutsigbare krisehåndtering.

– Det er noen ting som faller på plass når jeg hører at han spiser malariapiller. Jeg har selv bodd i Afrika og tatt malariamedisin selv, forteller Johansen. Byrådslederen tok malariamedisinen lariam, som førte til en rekke uønskede bivirkninger.

– Jeg fikk så mye mareritt og hadde så mange rare drømmer. Samtidig fikk jeg en advarsel fra legen om at det var en stor belastning for leveren. Så hvis Trump har mareritt og dårlige drømmer, så kan jeg forstå det, sier Johansen.

Tenker ikke på oppslutning

Presidenten og guvernørens ulike strategier gir også utslag på meningsmålingene. Der hvor over 70 prosent av New Yorks innbyggere er fornøyd med jobben Cuomo gjør, har Trump kun støtte blant 43 prosent av amerikanerne.

Store kriser kan styrke en politikers oppslutning, og enkelte av Trumps kritikere har anklaget ham for å politisere koronakrisen. Johansen mener dette er en dårlig strategi.

– Det man vet under en krise, er at man øker i popularitet innledningsvis, men så går dette fort over, sier Johansen, og peker på Arbeiderpartiets korte økning i oppslutning etter 22. juli-terroren.

– Dette vil nok uansett bli et tema for enkelte politikere, men hvis du er så kynisk at du kun tenker på din egen oppslutning og popularitet, så greier du ikke å takle en krise, slår Johansen fast.

