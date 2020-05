Mann i 80-årene kjørte ned skråning med rullestol – ble funnet timer senere

Det er mistanke om at mannen har pådratt seg hodeskader i ulykken.

Nødetatene rykket ut etter at det ble meldt at et mindre kjøretøy hadde kjørt ned en skråning i Homestrand.

Det viste seg at en mann i 80-årene hadde kjørt ned skråningen med en elektrisk rullestol. Ifølge politiet har mannen trolig ligget på stedet i noen timer før han ble funnet av turgåere.

– Mistanke om hodeskader. Følges opp av helsepersonell, skriver Sør-Øst politidistrikt i en Twitter-melding.