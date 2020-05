Flere av de største stjernene kan miste Touren: – Det er krise for dem

Colombias samferdselsminister Angela María Orozco kunngjorde til Blu Radio onsdag at alle internasjonale flyvninger er suspendert til 31. august.

Det kan få store konsekvenser for flere av landets sykkelstjerner, skriver El Tiempo, for 29. august er det planlagt at Tour de France-starten går.

Det betyr at fjorårsvinner Egan Bernal og andre stjerner som Nairo Quintana og Rigoberto Urán kan måtte følge Touren fra Colombia.

– Det er krise for dem, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Det kan være myndighetene gjør forskjellsbehandling, slik at de får kommet seg ut med privatfly. Jeg ser ikke bort fra at det kan være en løsning og noe de helt sikkert prøver å få til. Jeg vet blant annet at Urán har veldig god kontakt med den politiske ledelsen i landet og er syklistenes talsperson inn mot myndighetene, sier Kaggestad.

Kaggestad: – Endrer dynamikken

TV 2-eksperten mener det er viktig for Touren å ha med colombianerne.

– Quintana har vært en av de beste rytterne så langt denne sesongen. Det er også viktig for hans nye lag, Arkéa-Samsic, at han er med og viser seg frem. Bernal sier at han ønsker å forsvare seieren fra i fjor. Colombia er i ferd med å bli en stormakt innenfor sykkelsporten, så jeg tror det ordner seg når det er snakk om den type personligheter, sier Mads Kaggestad.

Skulle ikke Bernal klare å komme til Europa, kan sportsdirektørene på Team Ineos få en enklere oppgaven i Tour de France, mener Kaggestad.

– Får de ikke lov til å være med, endrer det litt dynamikken i Tour de France. Kapteinsspørsmålet er en floke i Team Ineos. Bernal har vært ganske offensiv og sagt at han ikke vil ofre seg for noen andre om han er i posisjon til å vinne selv, mens Chris Froomes kone har uttalt at han vurderer å bytte lag. Sånn sett kan det løse litt av den floken, sier han.

– Det er mer enn nok med Geraint Thomas og Froome. Jeg vet ikke hvor bra Froome blir til Tour de France, men han er i veldig god trening, fortsetter TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Kristoff kan bli UAE-kaptein

Fernando Gaviria, som ble smittet av koronaviruset, står også i fare for å miste Touren. Colombianeren var ventet å være UAE Team Emirates' kaptein i spurtene, men nå kan det åpne seg for Alexander Kristoff.

– Hvis Gaviria blir med, blir det nok et samspill mellom de to, der Kristoff i utgangspunktet blir en slags opptrekker. Blir Gaviria værende i Colombia, anser jeg Kristoff som kapteinen til UAE på de flate etappene om de tar ut en spurter, sier Mads Kaggestad.

Kristoff, som egentlig skulle kjørt Giro d'Italia denne sesongen, har etter utsettelsen av Touren åpnet for å sykle treukersrittet i Frankrike likevel.

– Blir det en Tour de France, er det godt mulig jeg er med der likevel. Jeg har hatt en fordel av å kunne trene bedre enn kolleger og konkurrenter siden vi ikke ha hatt helt lockdown eller portforbud i Norge. Slik sett er det en fordel for meg, uttalte Kristoff til TV 2 i april.

I begynnelsen av mai uttalte Alexander Kristoff til NTB at han ville prioritere klassikerne fremfor de største etapperittene denne sesongen, men at han stiller i Frankrike dersom laget vil ha ham der.