Oxford-studie: Sverige har høyest koronadødelighet i verden

En løpende analyse av dødstallene i pandemien viser at Sverige i deler av mai har vært det landet med høyest dødelighet av covid-19, i forhold til folketallet.

Universitetet i Oxford og den ideelle organisasjonen Global Change Data følger dødstallene i pandemien dag for dag. Resultatene legges ut på nettsiden Our World in Data.

De siste tre dagene, det vil si 18. 19. og 20. mai, var de svenske dødstallene høyest i verden, regnet ut fra et sjudagers gjennomsnitt. Sverige har gjennom mai nærmet seg toppen av den dystre statistikken, skriver Aftonbladet , og har flere dager vært på toppen av listen.

Den 20. mai hadde Sverige 6,1 dødsfall per million innbyggere i gjennomsnitt de siste sju dagene, mot 5,6 for det nest hardest rammede landet på listen, Storbritannia.

Tallene tolkes svært forskjellig av eksperter avisen har snakket med. Tidligere statsepidemiolog Johan Giesecke sier han fortsatt mener Sverige har gjort alt riktig, mens statsviteren Bo Rothstein kaller utviklingen en katastrofe.