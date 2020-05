Skuespiller erklærer seg skyldig i collegeskandalen

«Full House»-skuespiller Lori Loughlin og hennes ektemann hevdet for tre måneder siden at de hadde bevis for sin uskyld. Torsdag erklærer de seg skyldige.

I en tilståelsesavtale, som må godkjennes av en domstol, heter det at Loughlin er blant annet villig til å sone to måneder i fengsel og betale en bot på 150.000 dollar, rundt 1,5 millioner norske kroner, skriver NBC News.

Hennes ektemann Mossimo Giannulli har i tilståelsesavtalen blant annet sagt seg villig til å sone fem måneder i fengsel og betale en bot på 250.000 dollar, rundt 2,5 millioner norske kroner.

Paret erkjenner skyld i den delen av tiltalen som omfatter delaktighet i svindel, et tiltalepunkt med en strafferamme på opptil 20 års fengsel og bøter på inntil 250.000 dollar.

Påtalemyndigheten har på sin side sagt seg enig i å droppe tiltalepunktene om hvitvasking og bestikkelser, punkter som er føyd til i senere tid.

Loughlin og Giannulli er tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, rundt 5 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass på University of Southern California ved at de ble oppført som rekrutter på universitetets rolag, til tross for at ingen av jentene drev med roing.

I februar hevdet paret å ha nye beviser som viser at de er uskyldige i anklagene mot dem. Berammingen av saken ble utsatt som følge av det.

I stedet har paret erklært seg skyldig. Deres advokat ønsker ikke å kommentere saken overfor AP.

En rekke velstående foreldre har blitt anklaget i collegeskandalen. Loughlin er Giannulli er de 23. og 24. personene i saken som har erklært seg skyldig.

«Frustrerte fruer»-skuespiller Felicity Huffman sonet i fjor en dom på 14 dagers fengsel for ha betalt 15.000 dollar for at datteren skulle få bedre karakter på en opptaksprøve til et universitet.