Advarer utøvere mot potensielt dødelig hjertesykdom etter COVID-19

I tillegg til nedsatt lungefunksjon og overtreningssyndrom, kan nemlig en COVID-19-infeksjon i verste fall føre til myokarditt - fagordet for en betennelse på hjertemuskelen.

En studie av American College of Cardiology peker på farene ved dette, noe Thomas Torgalsen, lege ved Olympiatoppen, også er helt klar på alvorlighetsgraden av.

– Det er alvorlig. Man bør ikke anstrenge seg mye om man har myokarditt. Da kan du risikere å få hjerteinfarkt, alvorlige hjertearytmier eller potensielt dødelige tilstander, sier Torgalsen til TV 2.

Han påpeker at en betennelse på hjertemuskelen etter all sannsynlighet vil være en sjelden konsekvens for utøverne, men likefullt en de bør være klar over.

Amerikansk lege vil ha hjertetest

Rådet for utøvere som har fått påvist korona eller hatt symptomer som antyder koronasmitte er derfor å ta det svært rolig og forsiktig i perioden etter man er friskmeldt.

Dermot Phelan, en lege som bidro til studien nevnt over, går så langt som å si at man bør anta at utøvere som har vært smittet har pådratt seg en skade på hjertet, slik at man automatisk undersøker hjertet til utøvere nøye før de eventuelt får grønt lys til å begynne å trene igjen.

– Vi regner med at dette, for mange, blir dekket om vi gir generelle råd om at de må holde seg i ro i minimum en uke etter at de føler seg helt friske. Så skal de starte treningen veldig pent og rolig – roligere enn man normalt sett vil gjøre etter en luftveisinfeksjon. Så oppfordrer vi at man overvåker treningen med å måle puls eller gjøre laktatprofiler (føre oversikt over hvor høye/lave melkesyreverdiene i kroppen er journ. anm.), sier Torgalsen.

Myrhol, Lorentzen, Bøkko og Brun

Torgalsen og co. på Olympiatoppen har nå startet arbeidet med å kartlegge hvor mange norske toppidrettsutøvere som har hatt korona eller vært i kontakt med andre som har hatt det, for å sørge for at de får forsvarlig medisinsk oppfølgning.

– Foreløpig vet vi om seks utøvere (som har hatt korona, journ. anm.), men ingen har bekreftet dette med en positiv nese – eller halsprøve, men de har hatt symptomer som er forenlige med en infeksjon, forteller Torgalsen.

Bjarte Myrhol, Håvard Lorentzen og Hege Bøkko har tidligere vært omtalt i media som utøvere med korona eller koronalignende symptomer.

Kristoffer Brun forteller nå at han også sannsynligvis har hatt det.

– Etter en treningssamling i Portugal ble jeg litt småpjusk. Og det slapp ikke helt taket, samtidig som jeg kanskje ble litt verre. Jeg opplevde vondt i brystet og lungene, og kanskje mest vondt i hodet, men jeg var aldri skikkelig dårlig, sier han, og legger til:

– Jeg vet ikke 100 prosent om jeg har hatt det, men symptomene var litt annerledes enn ved en vanlig forkjølelse. Jeg har sjelden vondt i brystet og sånt, så det var litt unormalt!

– Man må ta det alvorlig

Brun føler seg helt «frisk og fin» nå, og han roser hjelpen han har fått.

– Vi har god oppfølging fra Olympiatoppen og fått gode råd om opptreningen, så jeg har tatt det ganske pent og pyntelig. Men jeg er fullt tilbake nå, sier han.

– Er potensielle hjertesykdommer noe man tenker på?

– Jeg kan jo se at folk tenker på det – det skjønner jeg godt. Jeg er som regel ikke så bekymret av meg, så jeg klarer å skubbe det litt unna. Men man må ta det alvorlig, det må man. Absolutt. Vi følger de rådene vi får og var forsiktige i etterkant, sånn at vi slipper varige mèn.

For Torgalsen om Olympiatoppen er det viktigste nå å få ut budskadet om at opptreningen etter en COVID-19-infeksjon må skje rolig og forsiktig.

– At man skal være mer forsiktig etter en COVID-19-infeksjon enn etter en vanlig luftveisinfeksjon, er nok ikke så veldig godt kjent. Men akkurat den informasjonen har vi vært relativt tidlige med å få ut til utøvere, trenere og ledere, sier han.

Lungeproblemer og overtreningssyndrom

Betennelse på hjertemuskelen er, heldigvis, ikke det man forventer å se mest av i forbindelse med utøvere som har hatt korona.

– Det mest aktuelle er at de får lungeproblemer. De mest alvorlig syke får en lungebetennelse. De som ikke er fullt så syke, kan få symptomer fra øvre luftvei, i tillegg til de «øvre nedre» luftveiene, altså bronkiene og hovedluftrøret. Vi planlegger å kartlegge hvilke at topputøverne i Norge som har gått gjennom en COVID-19-infeksjon, og sjekke lungefunksjonen deres, og se om den har blitt endret etter infeksjonen, forklarer Torgalsen.

Videre peker han på faren for at utøvere kan få symptomer som er forenlige med overtrening.

– Det er kjent at om man trener for tidlig eller for hardt etter en infeksjonssykdom, og for så vidt mens man har sykdommen, så kan man få en reaksjon vi kaller overtreningssyndrom. Da presterer man dårlig, føler seg slapp, har lite energi, blir fort sur og stiv i bena når man prøver å løpe opp en bakke, for eksempel. Dette vil også gjelde etter en COVID-19-infeksjon, og sannsynligvis i noe større grad enn ved andre luftveisinfeksjoner.