– Det er tristere enn å danse med sin egen søster

Forrige helg startet Bundesliga som den første av de store europeiske ligaene. Erling Braut Haaland og co. spilte for tomme tribuner, og oppstarten ble sett på som en suksess.

I juni er det ventet at La Liga, Premier League og Serie A vil følge etter. Men ikke alle jubler over at fotballen er tilbake på skjermen. Spanias landslagssjef Luis Enrique legger ikke skjul på at han syntes det var trist å se tysk fotball i helgen.

– Å spille kamper uten supportere er tristere enn å danse med sin egen søster, sier Enrique i et intervju med spansk tv, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Det er veldig stygt. Jeg så tysk fotball og det er beklagelig. Du kan høre spillerne fornærme hverandre og du mister intimiteten som oppstår i de store øyeblikkene.

Den tidligere Barcelona-treneren har imidlertid forståelse for at tribunene må være tomme, og han innser at fotballen likefullt kan ha en positiv effekt på folk under pandemien.

– Vi må forstå at dette er en verdensomspennende virksomhet som generer mye penger, og selv om rammen blir veldig annerledes uten tilskuere, så kan det hjelpe oss med å fordrive tiden under isolasjonen og komme oss gjennom dette.

– Hvis du liker fotball eller basketball så er det alltid interessant å se en kamp.