Plutselig ble familiens grå parkeringsplass til en frodig hage

– Det er jo endelig blitt en hage, utbryter Camilla Melkevik når hun og familien kommer hjem og får resultatet av Tid for hages arbeid.

På knapt en uke har Tid for hage nemlig totalforvandlet området rundt det nybygde huset.

Familien hadde bygget hus i et etablert villastrøk, ett moderne hus med store glassfasader og mange fine detaljer. Plassen rundt huset lignet til forveksling en snuplass med en trampoline på, uten en eneste grønn flekk.

STOR PRODUKTLISTE: Få en oversikt over hvilke produkter og materialer som ble brukt her!

Håpet til huseierne var rett og slett få laget en hage, og gjerne en litt utradisjonell en.

Jon Andre Hanøy var designer på prosjektet, og sammen med gartner Steven Long ble det planlagt en skikkelig frodig forvandling.

FØR: Rundt det nybyggede huset er det ingenting som minner om en hage. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Hagen er rammet inn av planter og glir nå fint inn i det etablerte villastrøket. Foto: Pandora Film/ TV 2 FØR: Området så ut som en snuplass. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Frodig med plen og trær og god plass for sosiale aktiviteter. Foto: Pandora Film/ TV 2 FØR: Slik så det ut når man så utover fra huset. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Nå ser man ut i en frodig hage. Foto: Pandora Film/ TV 2

Dette ble gjort

Siden det ikke fantes noen som helst avgrensing til veien utenfor eiendommen, ble en skikkelig omramming det aller viktigste å få etablert.

Valget falt på en solid tørrmur av store steiner. Så store at det måtte brukes maskiner for å få laget dem på plass. Muren ble bygget ganske høy mot det skrånende terrenget på den ene siden, og litt lavere mot veien – avtrappet i forhold til terrenget.

Bak muren mot skråningen blir det nå plass til et gedigent bed som blir fylt med store mengder busker og småtrær samt en rekke stauder med spennende bladverk.

TØRRMUR: Den flotte muren mot skråningen og bedet bak ferdig plantet. Foto: Pandora Film/ TV 2

Mot veien ble det bygget en stor dyp blomsterkasse i tre. Den ble plassert på tørrmuren der muren er høyest, og så trappes den gradvis lavere og den siste biten står på grusen.

Lag skjerming uten å bruke hekk

Denne store kassen blir selve avgrensingen mot veien, og vil skape ly og hindre innsyn mot sitteplassen. Når den blir plantet til blir det skikkelig lunt her.

Det er brukt en rekke ulike planter, i stedet for en hekk bestående av bare en sort. En blanding av vintergrønt og løvfellende busker gir en spennende variasjon.

SKJERMING: Tørrmur med stor blomsterkasse på toppen, frodige planter på plass. Foto: Pandora Film / TV 2.

Slik skaper du et lignende bed

Designer, Jon Andre, og gartner, Steven, har riktig slått seg løs med spennende beplantning her.

Om du vil oppnå et lignende resultat, skal du se etter planter med både lyst og mørkt bladverk, og planter med ulik form på blader eller nåler.

Tid for hage brukte blant annet laurbærhegg, av type Etna, parykkbusk med rødt bladverk og ulike krypende vintergrønne nåleplanter som krypeiner, ettersom de er både grønne, gulgrønne og blålige.

Videre kan du bruke Svarthyll som får fine blomsterklaser og spiselige bær, her er det brukt både en mørk og en grønn variant.

LYST OG MØTKT BLADVERK: Kontraster i farge og form. Foto: Pandora Film/ TV 2

Blandingen av lyse og mørke fargenyanser er brukt på flere plantesorter.

Blandt staudene finner du grønn og rødbladet Alunrot, Lys og mørk Klaseormedrue, og til sist Hosta i alle varianter: gulbroket, hvitbroket, og grønne med store og mindre blader. Innimellom finner du også Astilber som har flott bladverk i tillegg til blomsterspir tidlig på sommeren.

Flere busker du også kan vurdere er blærespirea, (mørkt bladverk), sommerfuglbusk (grått bladverk og vakre blomster på høsten) samt små tueformedde og krypende Cypress og Thuja-sorter.

I denne hagen er det plantet svært tett. Du trenger ikke plante så tett, eller bruke så store planter. De vil vokse seg til etterhvert og skape den effekten du er ute etter.

KRYPENDE: Ulike einer og andre vintergrønne planter fyller ut blant de høyere buskene. Foto: Pandora Film/ TV 2

Trær skaper rom

For at ikke plenen bare skulle bli en kjedelig flate ble det også plantet en rekke trær her.

Det største treet en småbladet Lind. Ved plattingen er det plantet et Duetre, eller Lommetørkletre som det også blir kalt. Det har store vakre blader.

Ved husveggen står en vakker Kornus Cousa «Milky Way», et veldig vakkert blomstrende tre som liker seg best dersom det får stå litt lunt.

LIND: Den småbladete Linden kommer til å få en vakker utbredt krone. Foto: Pandora Film/ TV 2

Her er også mange ulke typer lønn. Den typen som blir vist i episoden, og omtalt som rødt i skuddene og deretter grønt om sommeren før det blir ildrødt om høsten, heter Acer palmatum Osakazuki.

Hekk

Langs innkjørselen ble det plantet tradisjonelle hekker. Mot hagen er det brukt Blodbøk, og mot naboen er det plantet vanlig grønn bøk. Bøkehekk er en vakkert og mye brukt. Bøken er løvfellende og ikke vintergrønn, så den klarer seg godt gjennom en vinter.

Husk at dette egentlig er trær, de kan bli kjempestore, men grunnen til at de er så fine som hekk er at de tåler å bli klippet og holdt i den størrelsen du vil ha dem.

Det nye uteområdet er nå en frodig oase, sammenlignet med utgangspunktet. Foto: Pandora Film / TV 2.

De ulike plassene i hagen

I hjørnet av hagen ble det laget terrasse, stor nok til en raus loungegruppe.

En liten kjøkkenbenk ble laget inntil tørrmuren ved skråningen. Den fikk en stor skiferplate på toppen, og glir dermed fint inn ved steinmuren. Grill ble plassert i nærheten av denne.

Lysgropen foran rommet i underetasjen fikk et dekke av sedummatter, og beplantning mot hagen. Et lite vannspeil fikk også plass her.

Til slutt fikk to solstoler plass på plenen. Det som var en kjedelig snuplass er blitt forvandlet til en inviterende og frodig hage!

Se Tid for hage på TV 2 søndag klokken 20.00, eller strøm på TV 2 Sumo når du ønsker.

SOFA I DET GRØNNE: Loungeområde omrammet av planter. Foto: Pandora Film/ TV 2

.