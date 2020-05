Alvorlig voldshendelse i høyrisikofengsel

Politiet i Sør-Øst opplyser at det har vært en alvorlig voldhendelse i Ringerike fengsel torsdag morgen.

Flere innsatte skal ha barket sammen.

– Vi ser veldig alvorlig på saken, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud ved Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Slåsskampen skal ha skjedd i forbindelse med lufting av de innsatte.

To innsatte menn skal ha blitt slått av en tredje.

Politiet opplyser at en gjenstand skal ha blitt brukt som våpen i slåsskampen.

– Vi har opplysninger om at en gjenstand skal ha blitt brukt som våpen. Men vi vet ikke hvilken gjenstand det er snakk om, sier politijurist Lene Skeistrand til TV 2.

Begge de to innsatte er blitt framstilt for lege. Politiet opplyser at det så langt ikke er påvist alvorlige skader.

– De to innsatte skal være lettere skadet. Jeg har ikke fått ytterligere detaljer om skadeomfanget, sier Skeistrand.

Klokken 13 er politiet ferdige på stedet. Politiadvokaten sier at de fortsetter avhør av gjerningsmannen og de to fornærmede.

Politiet vet foreløpig ikke hva som var foranledningen for voldshendelsen.

– Det er uheldig at noe slikt skjer inne i et fengsel, sier Skeistrand.

Ringerike fengsel er et fengsel med en høyrisikoavdeling. Disse høyrisikoplassene benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig med særlig strenge sikkerhetstiltak.