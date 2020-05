Mann hogg øks i politibil – politiet avfyrte skudd

Torsdag formiddag rykket politiet ut til et boligfelt på Vallermyrene utenfor Porsgrunn, etter melding om en truende mann bevæpnet med øks.

Da politiet kom til stedet kom den truende manne mot dem og hogg flere ganger i i panseret på politibilen med øksa.

Politiet måtte avfyre et varselskudd før de klarte å pågripe mannen.

– Vi så oss nødt til å avfyre et varselskudd for å vise at vi mente alvor, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud ved Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Mannen ble ikke skadet under pågripelsen.

Politiet opplyser at mannen vil bli vurdert varetektsfengslet fredag.

Spesialenheten er varslet om hendelsen.

Saken oppdateres!