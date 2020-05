Tennis-stjernen med sjokkerende sex-avsløring etter bruddet

Nick Kyrgios fortsetter å skape overskrifter – selv under koronapausen.

Australske Nick Kyrgios er blitt kjent som tennissportens sorte får og er ikke redd for å melde hardt om egne kolleger – noe vår egen Casper Ruud har fått merke ved gjentatte anledninger.

For øyeblikket er de største tennisturneringene lagt på is på grunn av koronakrisen, men det stormer likevel rundt Kyrgios.

Innrømmer at han ligger med fans

Nylig dukket han opp på skjermen tydelig beruset under en Instagram Live-samtale med kollega Andy Murray.

Da rakk han blant annet å kalle Dominic Thiem for «kjedelig», si at Novak Djokovic «har en syk besettelse etter å bli likt» og hevde at Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev «hater hverandre», før en lattermild Murray avsluttet samtalen.

Tidlig torsdag morgen australsk tid skal 25-åringen ha streamet på Twitch mens han spilte dataspillet Fortnite. Da fikk han spørsmål om han noen gang hadde hatt sex med en fan.

– Ja. For å være helt ærlig så er det en ukentlig ting for meg, når jeg ikke er i et forhold, svarte Kyrgios ifølge Daily Express.

Slo nylig opp med russisk tennisproff

Det er kun to måneder siden australieren gikk gjennom et svært offentlig brudd med den russiske tennisspilleren Anna Kalinskaya. 21-åringen, som er rangert som nummer 95 i verden, publiserte en rekke kryptiske meldinger på Instagram i mars der hun avslørte bruddet.

– Vi har slått opp. Vi er ikke venner. Jeg forstår at dere er vennene hans og det er greit, men jeg kommer ikke til å prate om ham. Ha litt respekt for meg også, er dere snill, skrev hun blant annet.

En rekke meldinger av mer injurierende karakter ble også publisert og senere slettet: «Jævla energivampyr» og «du er ikke en "bad boy" bare en dårlig person.»

Kalinskaya har senere benektet at disse meldingene handlet om Kyrgios.

Selv mener i hvert fall australieren at bruddet var udramatisk. Under økten med Fortnite åpnet han for første gang opp om bruddet:

– Hva skjedde med Kalinskaya? Ingenting skjedde. Vi gikk hver vår vei. Dessverre funket det ikke. Vi har noen morsomme minner.