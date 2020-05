Nakstads beskjed til de som håper på sydenferie i sommer

Koronaviruset har satt en effektiv stopper for utenlandsreiser, og dermed også mange nordmenns ferieplaner. Hellas og Danmark har nå varslet åpning av grensene, som kan gi reiselystne nordmenn håp om utenlandstur i sommerferien.

– Turistperioden begynner 15. juni når sesonghotellene kan åpne, og direkte internasjonale flyginger til våre turistdestinasjoner vil gradvis begynne 1. juli, sa Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis under en TV-sendt tale på onsdag.

Også i Danmark begynner man sakte, men sikkert å åpne opp igjen for reisende. Den danske regjeringen åpner grensen for eiere av feriehus og forretningsfolk, idet de går over i fase to av åpningen av samfunnet etter koronautbruddet.

Endringene trer i kraft fra mandag 25. mai. Blant dem som nå tillates å reise inn i Danmark er forretningsfolk, kjærester og besteforeldre til personer bosatt i Danmark. Også utlendinger som eier et feriehus i Danmark tillates innreise fra mandag.

UDs reiseråd

EU-kommisjonen har tidligere lagt fram en plan for gradvis åpning av grenser i Europa. Planen er delt inn i ulike faser, der neste fase innebærer en gradvis åpning av grensene når smittesituasjonen tillater det.

Kommisjonen ser for seg en ordning hvor man først åpner mellom land der smittesituasjonen er lik.

Planen fra EU ga nordmenn håp om sommerferie i Hellas, ettersom landet har lave tall for koronasmitte. Med nyheten om at Hellas åpner grensene for turister, kan håpet om en «reisekorridor» mellom Norge og Hellas bli enda større.

Fungerende assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad må imidlertid helle kaldt vann i årene på dem som håper på Hellas-tur i sommer.

– Utenriksdepartementet (UD) har sagt at det generelle reiserådet som fraråder reiser til utlandet opprettholdes til 20. august. Innen 15. juni vil regjeringen vurdere om det kan gjøres noe med reglene i Norden, sier Nakstad.

– Ikke realistisk

Den assisterende helsedirektøren peker videre på at regjeringen vil vurdere vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land først innen 20. juli.

– Det er veldig usikkert, for det kommer an på andre land enn oss. Det er en vurdering som så vidt meg bekjent ikke er gjort ennå.

– Du anser det som urealistisk å reise til Hellas i juli?

– Det er nok ikke så realistisk, i og med at det først er 20. juli man vil ta endelig stilling til hvordan reglene blir for andre land enn de i Nord-Europa. Det blir nok også de nærmeste landene som blir lettest å åpne opp mot først. Hellas er et stykke unna, selv om det går direktefly, sier Nakstad, og understreker:

– Som mange har sagt, tror jeg det tryggeste er å planlegge ferien i Norge i år.

Ikke sett smitteøkning etter gjenåpning

Statsminister Erna Solberg har tidligere anbefalt folk å planlegge for norgesferie.

– Norge er et vakkert ferieland, og selv om årets ferie blir annerledes enn vi hadde planlagt, er jeg sikker på at den kan bli veldig fin. Du har lov til å dra på ferie hvor du vil i landet, og kanskje er det i år du skal oppdage en del av Norge du ikke har sett før, sier Solberg.

Du kan reise på ferie- og fritidsreiser så lenge du reiser på en måte som unngår å spre smitte. Det betyr at du ikke skal reise når du er syk eller i hjemmekarantene, at du skal ivareta god hygiene og holde minst én meters avstand til andre enn dine nærmeste.

Den siste måneden har man begynt å åpne mer opp i Norge. Nakstad sier gjenåpningen foreløpig ikke har gitt noe utslag på statistikken.

– Vi har ikke sett en økning i antall smittetilfeller, det går jevnt og trutt nedover. Det er fortsatt noen sporadiske tilfeller her og der som håndteres, men ingen stor endring, sier Nakstad.

I mars ble skolene stengt ned for å begrense smitte, men disse er nå åpnet igjen. Nakstad minner om at det var betydelig mer smitte i Norge da de strengeste tiltakene i samfunnet ble innført.

– På et tidspunkt var det opp mot 300 positive tester per dag i Norge. Den gangen testet vi også ganske få sammenlignet med nå. Nå har vi et 20-talls positive tester hver dag, og vi tester mye mer. Ut fra dagens smittetall ville det ikke vært grunn til å stenge ned slik vi gjorde, men i mars var det annerledes, sier Nakstad.

(TV 2 / NTB)