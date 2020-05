Over 3000 barn ble koronatestet – bare 21 testet positivt

3334 barn under ni år, mange av dem med symptomer, ble testet for å se hva åpningen av barnehager og skoler førte til.

Bare 21 fikk påvist smitte, skriver Aftenposten.

20. april åpnet barnehagene igjen og uken etter fikk de minste elevene komme tilbake på landets barneskoler.

Mange fryktet at gjenåpningen av samfunnet ville føre til en ny oppblomstring av smitte.

Den siste måneden har ekspertene fulgt utviklingen tett, men foreløpig er det lite som tyder på at en ny smittebølge er på vei.

Nedjustert

Folkehelseinstituttets ukesrapport viser at forrige uke ble bare én koronasmittet person innlagt på intensivavdelingen, og det mye omtalte reproduksjonstallet for Norge er nå blitt nedjustert.

Onsdag rapporterte FHI at reproduksjonstallet i perioden etter 20. april har vært bare 0,61.

Ved midnatt onsdag er det 8291 personer som har fått påvist smitte av koronaviruset her til lands, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Siste døgn er det registrert 23 nye smittetilfeller i Norge.

«Moderat risiko»

FHI vurderer risikoen for nye utbrudd av koronavirus i Norge som moderat.

«Sannsynligheten for spredning i Norge vurderes nå som moderat. Konsekvensene av spredning i Norge vurderes nå som moderate. Risikoen ved spredning i Norge vurderes derfor nå som moderat,» heter det.

Sannsynligheten for import av tilfeller til Norge vurderes som lav, siden det er iverksatt strenge grensetiltak. Samtidig vurderes konsekvensene av og risiko ved import til Norge som moderat.

Evnen til raskt å oppdage en oppblussing av smittetilfeller i Norge vurderes nå som «tilstrekkelig på nasjonalt nivå».

Etterlevelse av råd

Etter hvert som smittespredningen har avtatt og samfunnet gradvis er blitt åpnet opp igjen, har kommuneleger og fylkesmenn meldt om dårligere oppslutning om smitteverntiltakene i befolkningen.

«Sannsynligheten for betydelig svekkelse i befolkningens etterlevelse av råd fremover vurderes som moderat,» skriver FHI onsdag.

Konsekvensene av en slik svekkelse vurderes også som moderate, så lenge smittespredningen forblir lav.

FHI konkluderer onsdagens rapport med at risikoen er lav for at mange personer i befolkningen generelt skal få alvorlig sykdom som følge av koronasmitte.