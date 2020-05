Kanté slipper å trene

Chelseas N'Golo Kanté holder seg hjemme i frykt for å bli smittet av covid-19. Seks av snaut 800 tester i Premier League er positive hittil.

Den engelske eliteserien har tatt det første steget mot å komme i spill igjen. 12. juni er satt som et mål for å starte opp. Det gjenstår 92 kamper.

Onsdag ble det klart at ingen i Norwich er smittet av sykdommen. Dermed er hele ligaen med 20 klubber testet. Det betyr at tett opp til 800 prøver av spillere og ledere ble analysert i denne omgang.

Seks kom ut positive. Det er en andel på cirka 0,75 prosent.

Kanté har fått ja fra klubben til å trene for seg selv på ubestemt, ifølge flere engelske medier. Han mistet broren etter plutselig hjertestopp i ganske ung alder. Faren deres døde også relativt ung.

Kanté selv besvimte på en trening for to år siden, men det er ikke avdekket at han har hjertesykdom.

Watfords Troy Deeney ønsker ikke å trene sammen med laget. Han redd for å bli smittet og så smitte sin familie.

Watford-kollega Adrian Mariappa er en av de syke sammen med to andre i klubben.

I dagene som kommer skal spillere fra PL-klubbene holde kontakten med ligaen og rådgivere på helse. Dette vil nå gjøres i mindre grupper. Det framkom kritikk mot løsningen med felles videokonferanser. Flere spillere mente det ble for uoversiktlig. Dette melder Daily Mail.

Det er ikke spilt Premier League-kamper siden andre uka i mars. Liverpool topper tabellen soleklart.

Selv etter at klubbene nå har startet trening uten full kontakt, er det høyst usikkert om man klarer å lande sesongen i England.

(©NTB)