Hellas åpner: Har satt dato for når de åpner for turister

Hellas har satt dato for når de åpner grensene for turister. Også Danmark begynner åpningen etter koronautbruddet.

Mange nordmenn lengter etter å kunne reise utenlands igjen. Nå kommer det gode nyheter fra utlandet, som gjør det mulig å håpe på at utenlandsferier kan bli mulig om ikke så lenge.

Det norske utenriksdepartementet har frarådet utenlandsreiser frem til 20. august. Flere vil likevel håpe at dette er noe som kan endres dersom situasjonen tilsier det.

– I utgangspunktet vil UDs reiseråd, innreiseforbudet og karantenebestemmelsene vare frem til 20. august, har statsminister Erna Solberg uttalt.

Hellas

Hellas har store økonomiske problemer som følge av at turistsesongen har gått fløyten. Landet har imidlertid håndtert koronaviruset på en god måte, med få smittede.

Hellas har vært langt mildere rammet av koronapandemien enn land som Italia og Spania. 2.850 mennesker er registrert smittet, hvorav 166 er døde.

Under en TV-sendt tale på onsdag snakket Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis om hva som er landets planer for åpning av grensene. Han gjorde det klart at Hellas vil ta imot turister fra 15. juni, og gjenoppta internasjonale flyginger fra 1. juli.

– Turistperioden begynner 15. juni når sesonghotellene kan åpne, og direkte internasjonale flyginger til våre turistdestinasjoner vil gradvis begynne 1. juli, sa Mitsotakis.

Ruster opp helsetilbudet

Utenlandske turister vil kunne reise til Hellas uten å bli testet for koronaviruset og uten å tilbringe tid i karantene etter at internasjonale flyginger blir gjenopptatt i juli.

Helseminister Haris Theoharis har opplyst at helsemyndighetene vil kunne ta tester på stedet ved behov.

De første turistene vil være fra land hvor det er registrert lite koronasmitte, deriblant Bulgaria og land i Nord-Europa, som Tyskland, skriver avisen Kathimerini.

For å håndtere antallet turister og muligheten for at smitte sprer seg, skal helsetilbudet på flere feriesteder rustes opp. Helsemininisteren sier dette gjelder testkapasitet, antall leger og håndtering av mulige smittetilfeller.

Danmark

Også i Danmark begynner man sakte, men sikkert å åpne opp igjen for reisende. Den danske regjeringen åpner grensen for eiere av feriehus og forretningsfolk, idet de går over i fase to av åpningen av samfunnet etter koronautbruddet.

Statsminister Mette Fredriksen kunngjorde oppmykingen sent onsdag kveld. Endringene trer i kraft fra mandag 25. mai.

Blant dem som nå tillates å reise inn i Danmark er forretningsfolk, kjærester og besteforeldre til personer bosatt i Danmark. Også utlendinger som eier et feriehus i Danmark tillates innreise fra mandag.

Avtalen om gjenåpning kom etter flere timers forhandlinger mellom partiene i Folketinget torsdag. Diskusjonene og avveiningene har vært vanskelige, sier statsministeren.

– Det er ikke et eneste spørsmål som ikke er fylt med dilemmaer. Det gjelder særlig spørsmålet om å åpne grensene. Danmark er ikke en øy og vi er i dialog med landene rundt oss. Åpningen vil bli nødt til å skje gradvis, sier Fredriksen.

Åpner videregående skoler

Avtalen i Danmark omfatter også åpning av landets zoologiske hager, museer og teatre. Disse skulle egentlig ikke åpnes før Danmark var klare for å gå inn i fase tre, men på grunn av de lave smittetallene den siste tiden er det politisk enighet om å åpne disse før den planlagte datoen 8. juni.

Også elever i videregående skole kan se fram til å møte opp på skolene igjen i tiden framover.

Danmark har registrert 11.117 smittede av koronaviruset, med en økning på 74 siste døgn, ifølge Worldometer. I alt 554 personer er døde som følge av covid-19.

Den siste tiden har økningen i antall smittede flatet ut og antallet med aktiv sykdom har falt tydelig.

Spania og Italia

Spania er i ferd med å gradvis åpne opp igjen, men gjenåpningen går sakte. Spania vil ikke åpne grensene for turister før tidligst om fem uker, sier landets turistminister. Han håper å kunne ønske turister velkommen i slutten av juni.

– Vi kan ikke la utlendinger komme til landet mens vi fortsatt nekter våre egne innbyggere å forlate hjemmet, sier turistminister José Luis Ábalos mandag.

Uttalelsen kommer etter at Italia, som sammen med Spania er et av landene i Europa som er hardest rammet av koronapandemien, kunngjorde at landet vil slippe inn turister fra 3. juni.

Italia var det første landet utenfor Asia der koronautbruddet kom ut av kontroll, og helsevesenet hadde store problemer med å holde tritt med de mange som trengte intensivbehandling.

Nær 226.000 italienere har så langt fått påvist smitten, hvorav over 32.000 har dødd. Men siden slutten av mars har smittetallene flatet ut, og dødstallet per døgn er nede i rundt 100. De neste ukene skal stadig mer av det italienske samfunnet gjenåpnes.

