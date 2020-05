Solskjær åpner opp om problemene: – Jeg vil heller ha et hull i stallen enn en drittsekk

Ole Gunnar Solskjær legger ikke skjul på at ikke alt var som det skulle i Manchester Uniteds spillergruppe i fjor.

Koronakrisen har spolert overgangsplanene til flere storklubber. Alle eksperter spår at pengene ikke vil sitte like løst denne sommeren som den har gjort tidligere.

Men Manchester United er en av klubbene som fortsatt vil ha mulighet til å ruste opp stallen, og manager Ole Gunnar Solskjær har tidligere uttalt at klubben er i en posisjon der de kan utnytte situasjonen.

Tirsdag var laget hans endelig tilbake på treningsfeltet igjen, og i den seneste utgaven av supporterfanzinen United We Stand, åpner Solskjær opp om hva han ser etter når han vil forsterke laget.

– Jeg vil heller ha et hull i stallen enn en drittsekk. Personlighet er så viktig. Vi er et lag i et lagmiljø. Du ønsker spillere med stort ego og selvtillit, men de må være kapable til å tilpasse seg, sier kristiansunderen til fanzinen ifølge nettstedet GOAL.

Solskjær mener selv han har klart å snu en negativ trend. Samtidig forteller han at det har vært interne problemer i laget.

– I mars 2019 var spillerne både fysisk og mentalt slitne, og vi hadde mange skader. Spillerne begynte å tenke negativt, men nå er det en positiv tankegang som råder.

– Det var også andre ting jeg ikke likte i fjor, noen personlige agendaer som ikke kunne bli ordnet før sommeren. Det vil alltid finnes spillere som ønsker seg mer, men hvis et lag skal ha suksess må man ha spillere tilgjengelig til forskjellige anledninger.

Manchester United-manageren går aldri inn på hvem eller hva han sikter til, men sommerens store overgangssaga i klubben var Romelu Lukakus langtrukne overgang til Inter. Belgieren la ikke skjul på at han ville bort fra Manchester, og unnlot også en periode å dukke på trening som avtalt.

Paul Pogba er det i hvert fall ikke. Frankmannen er fortsatt i klubben til tross for de mange spekulasjonene om at han ønsker seg bort. Forholdet mellom Pogba og Uniteds forrige manager José Mourinho endte svært dårlig, og Solskjær har tidligere havnet i ordkrig med Pogbas agent, Mino Raiola. Men kristiansunderen er svært fornøyd med stallen for øyeblikket:

– Slik jeg ser det har vi ikke et eneste råttent eple i denne gruppen, sier Solskjær.

