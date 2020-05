Fem millioner smittet av viruset

Ifølge oversikten til Johns Hopkins University er det meldt om over fem millioner koronavirustilfeller verden over.

Torsdag morgen viser oversikten til Johns Hopkins University at over fem millioner mennesker hittil er registrert smittet av koronaviruset.

Det er USA som er hardest rammet, med over 1,5 millioner smittetilfeller. Russland, Brasil, Storbritannia, Spania, Italia og Frankrike følger etter på lista.

Hittil er det meldt om over 328.000 dødsfall.

Ifølge Folkehelseinstituttets oversikt er det natt til torsdag meldt om 8291 smittetilfeller i Norge. Ifølge TV 2s oversikt er 51 personer innlagt på sykehus, og 234 personer har omkommet i Norge som følge av viruset.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters, som varslet om fem millioner smittetilfeller ifølge sin oversikt sent onsdag kveld, øker smitten nå kraftigere i Latin-Amerika enn i USA og Europa.

Ifølge Reuters har rundt en tredjedel av de nye smittetilfellene den siste uken opphav i Latin-Amerika. Europa og USA står for litt over 20 prosent hver. Nyhetsbyrået skriver at antallet bekreftede tilfeller har steget med rundt én million annenhver uke siden 1. april.

Onsdag uttalte sjefen for European Centre for Disease Prevention and Controll (ECDC), Andrea Ammon, at Europa må forberede seg på at det vil komme en ny smittebølge.

– Spørsmålet er når, og hvor stort det blir, sier Ammon til The Guardian.