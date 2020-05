Jakter syke med temperatursøkende politidroner

Politiet i Colombias hovedstad tyr til drastiske virkemidler for å hindre smittespredning.

I Colombias hovedstad Bogota har politiet nå begynt å ta i bruk droner som måler temperaturen på sine mål for å hindre syke fra å bevege seg utendørs, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Rundt en tredjedel av alle smittetilfellene i landet er registrert i byen. Så langt er det ifølge Johns Hopkins Universitys oversikt meldt inn over 17.600 smittetilfeller og 630 dødsfall i landet.

Om en av dronene som flyr rundt i Bogotas gater oppdager at noen potensielt har feber, sender den signal direkte til et helseteam, som oppsøker vedkommende for å finne ut om det er snakk om koronavirussykdom.

– Den har oversikt over grupper med folk dag og natt, sier kaptein Jorge Humberto Caceres, mens han viser frem hvordan dronene fungerer til nyhetsbyrået.

Samler temperaturdata

Han er sjef for politiets droneavdeling, og forteller at de bruker varmesøkende kamera, for å overvåke gatene.

– Det gir oss en omtrentlig kroppstemperatur, og rapporterer den inn til et nasjonalt system, slik at det kan gjennomgås, sier han.

Ifølge Reuters kan dronene kun fange opp temperaturen fra grupper av folk som er ute på gatene, og politiet opplyser om at de ikke kikker inn i hus eller leiligheter.

Hver drone kan fly 30 minutter hver økt, og kan fly til omtrent 500 meters høyde. Dronen har en rekkevidde på rundt en halv mil.

STOR REKKEVIDDE: Politiets droner kan bevege seg omtrent fem kilometer fra den som kontrollerer den. Foto: Luisa Gonzalez

– Til stor hjelp

Ettersom Bogota er et av de hardest rammede områdene i landet, har byens borgermester, Claudia Lopez, ilagt flere områder i byen særegne og strenge regler.

Et av dem er nabolaget Mazuren i Suba-distriktet, der politiet nå søker med droner. Distriktet, som ligger helt nord i Bogota, har 1,4 millioner innbyggere, og mange smittede.

– Uten tvil så er denne teknologien til stor hjelp for politiet i områdene, sier distriktsordfører i Suba, Julian Moreno, til nyhetsbyrået.