Nordmann vant gigantsum i Vikinglotto

En mann fra Hønefoss vant onsdag 167 millioner kroner i Vikinglotto etter at han delte vinnerpotten med en danske.

– Jeg rakk akkurat å si navnet mitt før han sa: Stemmer det?, sier trekningsredaktør Atle Onsrud Jensen til TV 2.

Førstepremiepotten i onsdagens Vikinglotto var på litt over 334 millioner kroner.

Premien har mannen fra Hønefoss delt med en danske. Nordmannen vant nøyaktig 167 031 635 kroner.

Onsrud Jensen fikk fort tak i mannen som onsdag kveld vant gigantsummen.

– Glad og rørt

Mannen fra Hønefoss, som ikke ønsker å oppgi alderen sin, satt og dobbeltsjekket kupongen sin selv, men turte ikke helt å tro på det før Norsk Tipping slo på tråden.

– Han var både glad og rørt på en gang, sier trekningsredaktøren, som sier han ble overrasket over at vinneren hadde sjekket kupongen selv fordi det er det færre som gjør.

– Hva skal han bruke pengene på?

– Han har barn, så han sa han kom til å være fornuftig, men sa at det kanskje kunne bli litt «sløsing» også. Han regnet med at det skulle gå greit for kona å kjøpe seg sportsbil nå, sier Onsrud Jensen.

Ingen hadde seks rette

De to spillerne som vant, hadde følgende vinnerrekke: 3 - 17 - 25 - 26 - 27 - 42. Vikingtallet var: 7.

Norsk Tipping melder at førstepremiepotten har bygget seg opp siden den ble utbetalt i slutten av januar.

Selv om det var to spillere som hadde seks rette og vikingtallet, var det ingen som hadde bare seks rette, melder Norsk Tipping.

Det var jackpot på andrepremiepotten, og når det ikke var noen vinnere denne onsdagen heller, blir det dobbel jackpot i neste trekning.

Andrepremiepotten onsdag 27. mai vil dermed være på cirka 8,7 millioner kroner.