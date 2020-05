Belgisk tronarving skal på krigsskole

Det melder det belgiske kongehuset på Twitter onsdag.

Tronarvingen skal begynne ved krigsskolen i Belgia 31. august. Hun skal studere ett år samfunns- og militærvitenskap, ifølge kongehuset.

– Hun følger dermed en lang tradisjon i kongefamilien, skriver kongehuset i en uttalelse.

Hennes far, kong Philippe, gikk ved krigsskolen fra 1978 til 1981, ifølge People.

Bientôt prête pour rejoindre l’Ecole Royale Militaire @KMS_ERM_RMA ! A partir du 31 août, avec les camarades de promotion : 1ère année en sciences sociales et militaires. Merci aux enseignants et compagnons de classe pour deux belles années à @UWCAtlantic.@BelgiumDefence pic.twitter.com/mMFDzoQfXM — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) May 20, 2020

Skolen er ansvarlig for utdanning av offiserene i de fire komponentene i det belgiske forsvaret.

Kun 150 personer kommer inn på skolen hvert år.

Internatskole i Wales

De siste to årene har hertuginnen av Brabant gått på United World College of the Atlantic, oftest bare kalt Atlantic College, i Wales. Også der har tidligere kongelige gått, blant andre kong Willem-Alexander av Nederland.

Kronprinsessen står i arverekken til den belgiske tronen etter hennes far, deretter følger hennes søsken prins Gabriel, prins Emmanuel og prinsesse Eléonore.

Ifølge det belgiske kongehusets nettsider liker kronprinsessen sport, blant annet driver hun med tennis, skikjøring, og hun dykker.

– Kan stole på meg

Da kronprinsessen fylte 18 år i oktober, markerte det at hun var gammel nok til å ta over tronen alene om faren skulle gå bort.

I forbindelse med fødselsdagen holdt hun en tale.

– Disse 18 årene har blitt fylt med mange givende øyeblikk som har gjort meg til den personen jeg er i dag. Jeg ser med stor optimisme på at jeg fortsatt har mye igjen å lære. Jeg vil fokusere på følgende de kommende årene: Forsøke å forstå verden bedre og bidra til å forbedre den ved å gi mitt beste. Landet kan stole på meg, sa hun, ifølge People.