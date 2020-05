Tror tomme tribuner kan få Zlatan til å legge opp

Zlatan Ibrahimovic (38) er for god for Milan, mener eksperter.

Det er fortsatt usikkert om og hvor Zlatan Ibrahimovic spiller neste sesong. Superspissen vendte tilbake til Europa i januar og signerte for Milan, der han har scoret fire mål på ti kamper i alle turneringer.

Kontrakten med Milano-klubben utløper til sommeren.

– Han er ganske lik den han var i Manchester United, så de årene i USA har ikke gjort ham vondt. Han er tilbake på rett kjøl etter den kneskaden, men spørsmålet er selvfølgelig hvor lenge han holder på, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Stamsø-Møller tror Ibrahimovic fortsetter karrieren.

– Holder han seg unna skader, kan han holde det gående en stund til. Akkurat nå er Milan litt for dårlige. Han kunne spilt i en bedre klubb i Europa. De spillerne ser naturligvis opp til ham på grunn av den han er, men han fortjener litt bedre, sier TV 2s ekspert.

Zlatan foran tomme tribuner

Aftonbladet-journalist Johanna Frändén, som har fulgt Ibrahimovic i en årrekke, mener 38-åringen stiller sterkt i forhandlingene med Milan.

– Han kom tilbake til Milan som ganske gammel, men raskt ble han deres viktigste spiller. Han viste også på et lite konkurransedyktig Milan at han hadde et nivå nesten samtlige av de andre spillerne manglet. Han har et sterkt kort der, men han vet ikke hvem som blir trener og hva som skjer som eiersiden og ledelsen. Det kan også bli avgjørende. Det kan være Zlatan sier «my way or no way». Han har nivået i beina og skallen, og han har uten tvil én sesong til i seg, sier den svenske Zlatan-kjenneren.

Frändén tror koronakrisen kan bli avgjørende for Ibrahimovic.

– Hvor motivert er en 39-åring (fyller 39 år 3. oktober) for å spille foran tomme tribuner? Det kan bli avgjørende for om han skal satse en ny sesong i Milan, som ikke er spesielt gode for tiden, sier hun.

– Milan er et hjem og en favorittklubb for Zlatan, men de er ikke som på 90-tallet eller sist han var der. Motivasjonen finnes sikkert der, men blir det vanskelig om det blir for mange restriksjoner og en hel sesong uten publikum, så kan det kanskje bli avgjørende. Da tror jeg han avslutter karrieren og flytter hjem til Sverige, fortsetter Johanna Frändén.

Tviler på Allsvenskan-retur

Ibrahimovic er tilbake i Italia før Serie A-sesongen som er ventet å starte opp igjen til høsten. I flere uker befant han seg i Stockholm og Hammarby, der han i fjor gikk inn på eiersiden.

– Hammarby har gjort Zlatan til sin og fansen har akseptert at han tilhører klubben, men han har alltid sagt at Allsvenskan er for lavt nivå. Jeg tror ikke han kommer til å trappe ned. Det eneste som kan motivere ham er å vise Malmö hvem han er og komme seirende ut av den situasjonen, sier Johanna Frändén, som sikter til at det har skapt raseri og vandalisering av Zlatan-statuen i Malmö etter at han engasjerte seg i Hammarby.

Ibrahimovic har en rekke ganger avvist en retur til Allsvenskan, men etter en internkamp med Hammarby i april, holdt han døren på gløtt.

– Jeg har alltid sagt at jeg ikke kommer til å spille i Allsvenskan, men jeg har sagt andre ting også. Vi får se hva som skjer, uttalte han til Dplay.

Frändén er sikker på at kroppen til Ibrahimovic tåler et par sesonger til.

– Hadde ikke pandemien og krisen kommet, så hadde vi sikkert sett det. Nå er det andre vilkår som kan bli avgjørende, sier hun.