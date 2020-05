Se Jakobs superløp i vinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Jakob Ingebrigtsen er i kjempeform. Det beviste 19-åringen etter onsdagens gateløp – der han sikret ny norsk bestenotering på 5000 meter gateløp.

Den yngste i løpetrioen Ingebrigtsen har nemlig i de siste månedene brukt tiden på å trene mye og hardt.

Grunnet koronapandemien har ikke Team Ingebrigtsen, som mange andre utøvere, kunnet konkurrere. Det har gitt positivt utslag på treningen.

– Jakob har aldri vært mer solid enn han er nå. Jeg tror ikke Jakob har stått over en treningsøkt siden han kom tilbake fra Lisboa. Han har hatt 2-3 treningsøkter hver eneste dag siden begynnelsen av desember, og det gir gode resultater, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

Konkurranselysten

Sønnen er enig.

– Jeg må si at jeg har hatt de beste månedene i hele livet mitt i løpet av de siste månedene. Treningen har gått veldig bra, men det hjelper ikke om man ikke får løpe løpe. Nå har vi fått en gjennomkjøring, og det er gøy å brekke opp litt fra trening, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2 etter gateløpet i Stavanger.

Men Sandnes-gutten synes det er kjipt å være i sitt livs beste form og samtidig ikke kunne konkurrere.

– Jeg håper å ha en utvikling på trening fra år til år. Siden jeg ble skadet i desember så har jeg hatt en perfekt oppkjøring frem til nå, og da er det litt surt at jeg ikke får vist det i løp nå i mai, juni og juli, medgir 19-åringen.

– Jeg lurer meg selv

Pappa Gjert mener Jakob hadde godt av å få en liten pust i bakken etter skadeavbrekket i desember.

Gjert Ingebrigtsen etter onsdagens gateløp i Stavanger. Foto: Carina Johansen

– Jeg tror at han både mentalt og fysisk var han klar for en liten timeout. Han har utnyttet tiden veldig godt, og det ser veldig bra ut. Jeg forstår frustrasjonen hans når han ikke får lov til å løpe OL. For det tror jeg hadde vært veldig bra for ham, sier Gjert.

Og for å holde motivasjonen oppe har Jakob sin egen spesielle metode.

– Jeg lurer meg selv til å tro at det kommer nye løp rett rundt hjørnet, men det er lite som tyder på det. Det er det jeg motiverer meg med på trening. For min del er hovedfokuset å gjøre det smarteste mot alle jeg løper mot, så jeg skal være den som er best forberedt når vi først får lov til å løpe.

– Det kan være slik at vi må være klar til å løpe rett over helgen, og da må jeg være klar før de andre er det, konstaterer Jakob.

Det er også denne måten pappa Gjert liker å praktisere.

– Det er sånn vi er nødt til å jobbe, å late som eksamen er avlyst, men at man skal ha eksamen likevel, sier Gjert.