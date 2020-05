260.000 venter på Nav-svar. Firebarnsmoren Michell (28): – Veldig, veldig tungt

Firebarnsmoren fra Bergen ble i mars permittert fra jobben sin som teamleder i restaurantkjeden Egon.

Over natta mistet hun all inntekt. I to måneder har hun ventet på å få svar på dagpengesøknaden fra Nav.

– Jeg så for meg at jeg var trygg i jobben. Jeg har jobbet i mange år, skattet, også plutselig kommer dette i fleisen. I begynnelsen tenkte jeg: Vi har jo Nav, man har hjelp. Men når det tar så mange uker og det begynner å gå måneder, da er det litt verre, sier Michell Andreassen Smines til TV 2.

Samme dag som TV 2 intervjuet firebarnsmoren, ble dagpengesøknaden hennes godkjent.

To tøffe måneder

Det har uansett vært to tøffe måneder for familien.

Michell har søkt om forskudd på dagpenger to ganger, i april og i mai. Begge gangene fikk hun utbetalt 15.000.

FAMILIE: Michell har fire barn, Victoria (8) Henriette (10) Christian (6) Ariel (4). Foto: Joachim Storvik / TV 2

Med fire barn å forsørge, i tillegg til å betale bolig, barnehage, forsikringer og sørge for å ha mat på bordet, har månedene vært trange økonomisk.

Det hun har fått utbetalt fra Nav er langt mindre enn det hun tjener til vanlig. I jobben som teamleder i Egon sier Michell at hun tjener rundt 35.000 før skatt.

– Det er veldig, veldig tungt. Det har vært såpass tungt at vi har vurdert å søke sosialhjelp, og det er siste løsning. Men man vil helst ikke det. Heldigvis har jeg ikke søkt enda fordi vi har familie som har hjulpet, men de kan ikke gjøre det måned etter måned, sier Michell.

– Tsunami av søknader

Firebarnsmoren er langt fra alene om å vente på at Nav skal behandle dagpengesøknaden.

Om lag 260.000 dagpengesøknader har ennå ikke blitt behandlet av Nav. Så langt har de behandlet 150.000 søknader.

Nav anslår at de ikke vil være i rute før utgangen av juli.

– Vi opplevde en tsunami, det var en eksplosjon vi aldri hadde sett maken til noen gang, sier beredskapssjef i Nav, Yngvar Åsholt, til TV 2.

– Hva vil du si til de mange som synes det er frustrerende å måtte vente så lenge?

– Det er veldig beklagelig. Jeg tror at mange har forståelse for at dette er en situasjon som vi aldri har sett maken til. Men for den enkelte som står der uten penger, er det ikke så mye trøst. Vi skjønner dette veldig godt, og vi jobber alt vi kan, sier Åsholt.

Beredskapssjefen oppfordrer folk som venter på penger, til å søke om forskudd på dagpenger.