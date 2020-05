Jakob Ingebrigtsen imponerte – satte ny rekord

Til tross for at han lå langt bak rekordtempoet underveis, var tempoet på slutten så bra at tiden til slutt ble rett i underkant av 13.30. Dermed satte Jakob Ingebrigtsen uoffisiell norsk rekord, ifølge NRK.

– Det var gøy å ta med seg hjem. Det er norsk bestenotering hvert fall. Det var gøy å starte sesongen og kunne springe et løp. Så slapp vi også å reise så langt, så det var helt topp, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Både Henrik og Jakob Ingebrigtsen stilte fra start på onsdagens 5000 meter lange gateløp på Forus i Stavanger.

Kom med en sluttspurt

Dette var brødrenes første løp i år – og målet var å slå norgesrekorden til Sondre Nordstad Moen som hadde bestenotering: 13.37. Det gjorde altså Jakob med mer enn syv sekunder.

Europarekorden er det franske Jimmy Gressier som har, med tiden 13.18

– Jeg har trent veldig mye etter at jeg startet opp forrige sesong, og har ikke løpt så mange løp siden den gang, sa Jakob til TV 2 før løpet.

Etter at løperne hadde passert 4,5 kilometer lå feltet samlet helt til Ingebrigtsen-brødrene giret opp. Men når Jakob satte inn sluttspurten måtte Henrik gi slipp.

– Jeg syntes at kroppen responderte bra. Jeg har fremdeles en del å jobbe med. Jeg vet hva jeg må gjøre for å heve meg opp til det nivået hvor jeg virkelig kan matche Jakob. Jeg er i nærheten, men når han tråkker på gassen de siste hundre meterne er jeg ikke helt i samme liga, sier Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

Henrik endte på andreplass og slo også tiden til Sondre Nordstad Moen, da han kom i mål tre sekunder etter Jakob.

– Jeg ble litt skrekkslagen

Gjert Ingebrigtsen ble imponert over hva sønnene presterte, men innrømmer at han var litt usikker etter den første runden.

– Jeg ble litt skrekkslagen da jeg så bort på klokka og den viste over syv-tallet. Da tenkte jeg at dette var dårlige greier. Fy faen altså, det ser jo ut som dere «snufler» rundt, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

Pappa og trener Gjert var heller ikke i tvil om at de andre løperne visste hva Jakob hadde å komme med.

– Jakob har noe som de andre sannsynligvis ventet litt på. Det er nok derfor Henrik tilsynelatende dro den første runden. For han vet at det kommer en kar og tar ham på slutten. Man skal ikke kimse av 13.30 på et gateløp i mai, sier Gjert.