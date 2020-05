– Han har oppført seg fullstendig rabiat

Fra mandag til tirsdag døde 1179 mennesker i Brasil av koronaviruset. Det er det høyeste antallet døde siden pandemien nådde landet.

Samtidig er over 270.000 mennesker i Brasil smittet av viruset, som totalt har tatt livet av 19.971 personer i landet.

Offentlige helseeksperter sier de reelle tallene kan være opptil 15 ganger høyere, da landet foretar svært få tester for virussmitte.

Landets egen president, Jair Bolsonaro, får mye av skylden for hvordan smitten har spredt seg i landet.

– Presidenten har jo selv boikottet tiltakene. I mine øyne har han oppført seg fullstendig rabiat i sin motstand mot smittehindrende tiltak i Brasil, sier samfunnsgeograf Torkjell Leira til TV 2.

Sparket helseministeren

Nelson Teich var helseminister i Brasil inntil fredag da han valgte å trekke seg, fordi han ikke kunne bli enig med Bolsonaro om hvordan landet skulle håndtere koronakrisen.

Teich hadde kun vært helseminister i litt over en måned. Hans forgjenger, Luiz Mandetta, ble sagt opp.

Torkjell Leira har fulgt utviklingen i Brasil tett, og mener at Bolsonaros egne valg har skapt unødvendige problemer i Brasil.

– Innad i regjeringen har helseministrene ønsket sterkere tiltak. Det har ført til at presidenten sparket den ene helseministeren, mens hans etterfølger sa opp selv. Jeg synes at Bolsonaro er av statslederne i verden som har gått lengst i å sabotere koronatiltak, sier Leira.

Samfunnsgeografen mener at landets regjering kunne gjort mye annerledes for å begrense smittespredningen i landet ytterligere.

– Landet er stort og har over 200 millioner innbyggere, så det er ingen overraskelse at mange blir smittet. Men de nasjonale myndighetene har vært alt for dårlige og trege med å innføre nye smitteverntiltak. Bolsonaro har unnlatt å iverksette sterke nasjonale tiltak, det er delstatene, kommunene og byene som selv har måttet gå i front.

Klorokin og optimisme

På søndag brøt Bolsonaro reglene om sosial distansering, da han lot seg avbilde med barn som hadde møtt opp utenfor presidentens palass for å demonstrere mot koronatiltakene.

- Dias difíceis. Lamentamos os que nos deixaram.

- Hoje teremos novo protocolo sobre a Cloroquina pelo @minsaude .

- Uma esperança, como relatado por muitos que a usaram.

- Que Deus abençoe o nosso Brasil. pic.twitter.com/27VAHEBp0z — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2020

– Folket vil ha frihet mer enn noe annet. De vil ha demokrati og de vil ha respekt, forklarte presidenten.

Onsdag oppfordret også Det brasilianske helsedepartementet folk til å bruke malariamedisinene klorokin og hydroksyklorokin mot selv milde tilfeller av koronaviruset.

Det er noe president Jair Bolsonaro lenge har oppfordret til, til tross for manglende vitenskapelige beviser for at medisinene er effektive som behandling av koronaviruset.

Pasientene i landet er nødt til å skrive under på at de har blitt informert om de potensielle bivirkningene av medisinene, som inkluderer blant annet hjerte- og lungeproblemer.

Sao Paolo i kne

Sao Paolo er den største byen i Brasil, og huser over 12 millioner innbyggere. Byens borgemester, Bruno Covas, har uttrykt frustrasjon rundt Bolsonaros koronahåndtering.

– Jeg kan nesten ikke tro at noen vil spille russisk roulette med befolkningens liv. Det sømmer seg ikke å være likegyldig til døden, sa Covas.

Borgermesteren fortalte videre at byens offentlige sykehus allerede hadde nådd 90 prosent av sin totale kapasitet, og at de kunne være fulle om to uker, skriver BBC.

Covas har nå bedt Sao Paolos guvernør om hjelp med mål om å å få innbyggerne i byen til å holde seg hjemme, da det er guvernøren som kontrollerer politiet i byen.

Har nådd urbefolkningen

Den panamerikanske helseorganisasjonen (PAHO) har også advart om at viruset ser ut til å spre seg i Amazonasregnskogen, hvor flere urbefolkninger befinner seg.

På mandag uttalte brasilianske helseeksperter at viruset sprer seg så fort blant urbefolkningen, at myndighetene nå evakuerer koronapasientene med fly.

– Siden flere av landingsstripene ikke har lys så kan vi ikke fly om natten, og dermed så når vi ikke alltid frem i tide, forteller Edson Santos Rodrigues, en barnelege som arbeider i området.

Manaus er den største byen i Amazonas-regionen og hadde regionens eneste intensivplasser, før de ble landets første by til å gå tom for intensivplasser.

– Epidemien har sitt opphav i byen, men nå sprer den seg også på landet. Byene må isoleres for å hindre at viruset sprer seg ytterligere blant urbefolkningen, eller så vil mange flere mennesker dø, sier intensivlege Daniel Siqueira, ifølge Al Jazeera.