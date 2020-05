– Krisen i luftfarten er ikke over

Norwegian oppfyller statens vilkår for å motta kriselån på tre milliarder kroner. Men krisen er ikke over, advarer Parat.

– Vi i Parat er først og fremst veldig glad for at Norwegian fikk i stand den restruktureringen som var planlagt for å sikre videre drift, sier Unn Kristin Olsen, leder i Parat.

– Men selv om de har fått på plass denne restruktureringen i dag, så vil det ikke si at krisen er over verken for Norwegian eller for luftfarten i Norge for øvrig. Så lenge vi står i denne koronasituasjonen, er det kritisk for norsk luftfart, understreker Olsen overfor Nyhetskanalen onsdag ettermiddag.

Hun frykter at det vil være permitteringer i lang tid framover, og at det igjen kan komme nye oppsigelser i luftfartsbransjen.

Kinesisk eierskap

Norwegian har fått omgjort 12,7 milliarder kroner fra gjeld til egenkapital. Det innebærer blant annet at den kinesiske staten nå er en av de største eierne av flyselskapet.

BOC Aviation Limited kontrollerer nesten 13 prosent av aksjene i nye Norwegian. Selskapet er gjennom en lang rekke selskaper eid av den kinesiske staten.

– Det som nå har skjedd, er at Norwegian har nådd de kravene staten har satt for at de skulle få utløst 2,7 milliarder kroner i lånegarantier, forklarer flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir.

– Men den kapitalen de har fått tilgang til nå, er ikke nok til å sørge for at selskapet kan komme seg gjennom denne krisen. De må ha mer kapital inn, og selv om selskapet ikke er norskeid lenger betyr ikke det at staten ikke kan komme inn og for eksempel kompensere for tapte inntekter som er kommet av de reiserestriksjonene som myndighetene har pålagt i Norge. De har kommet ett steg videre, men ennå er det en lang vei å gå før vi kan si at Norwegian er reddet, fortsetter Elnæs.

Mener regjeringen må ta grep

SV mener regjeringen må ta grep for å beholde eierskapet i Norge.

– Nå må staten ta en rolle. Regjeringen må på banen, sier stortingsrepresentant Arne Nævra.

– Hvilken modell vi skal velge for å møte det som skjer er vi åpne for, men staten må ta en rolle. Vi må ha en livskraftig luftfart i Norge, og vi ønsker at det skal være nasjonal kontroll på det, sier Nævra.

SV misliker at store internasjonale aktører kjøper opp selskaper som har havnet i krise på grunn av koronasituasjonen.

– Ballen ligger egentlig nå hos regjeringen, sier Nævra.