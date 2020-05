Leknessund erobret tronen som «Klatrekongen»: – Utrolig talent

Andreas Leknessund smadret utfordrerne med tiden 10.12 og vant den første utgaven av «Klatrekongen» på totalt 5,2 kilometer opp Krokkleiva.

– Det var hardere enn jeg forutså. Det var hardt. Jeg gikk ut hardt og håpet at det skulle holde, og det gjorde vel det. Jeg må vel være fornøyd med det, sa Uno X-rytter Leknessund til TV 2 like etter målgang – før Carl Fredrik Hagen og Edvald Boasson Hagen ble sluppet løs.

Men verken Hagen eller Boasson Hagen klarte å true Leknessund.

– Jeg hadde lyst til å kjøre fort, og jeg var giret. Jeg har gjort gode forberedelser de siste dagene. Jeg var motivert, sier Leknessund til TV 2 etter at seieren.

Tobias Svendsen Foss var nærmest, 21 sekunder bak Leknessund.

– Det var en bra tid og vanskelig å sykle så mye fortere, sier Foss til TV 2.

TV 2s eksperter er imponert over Leknessund.

Foto: TV 2 Sport 1

– Dette er et utrolig talent. Det er ikke for ingenting at Sunweb allerede i fjor signerte ham for tre år. Det er et av verdens beste lag. Lagene har stått i kø for denne gutten, sier Johan Kaggestad.

– Han kjører i norgesmestertrøye, og han beviser at han fortjener det. Han her en utrolig fin rytme. De andre har kjørt fort, så det betyr at han har kjørt sykt fort, sier Dag Otto Lauritzen.