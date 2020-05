FN: Koronapandemien truer menneskelig utvikling

Målet på menneskelig utvikling er basert på en kombinasjon av data om barns skolegang, helsetilbud og levestandard i verdens land.

UNDP skriver i en pressemelding onsdag at folks inntekt i snitt er ventet å falle med 4 prosent i år. Samtidig får 60 prosent av barneskoleelever ingen utdanning, et nivå som er så høyt at man må tilbake til 1980-tallet for å se maken. Årsaken er at skoler har stengt for å hindre virussmitte, samtidig som mange barn ikke har tilgang til nettundervisning.

I verdens fattigste land går 86 prosent av barna glipp av skolegang, mens i de rikeste gjelder det 20 prosent, ifølge FN-organisasjonen.

Trippelslag

Sammenlagt innebærer disse markante endringene den største tilbakegangen i menneskelig utvikling siden 1990, året da begrepet ble introdusert.

– Verden har opplevd mange kriser de siste 30 årene, deriblant finanskrisen i 2007–09. Hver og en har rammet den menneskelige utvikling hardt, men alt i alt har utviklingen blitt stadig bedre fra år til år, sier UNDPs administrator Achim Steiner i pressemeldingen.

– Covid-19, med sitt trippelslag mot helse, utdanning og inntekt, kan komme til å endre denne trenden, legger han til.

– Må tette digitalt gap

Tiltak som minsker ulikhet, ikke minst de som kan minske det digitale gapet, kan fortsatt påvirke konsekvensene av krisen, mener UNDP.

– Denne krisen viser at hvis vi ikke greier å få likhet inn i politikkens verktøykasse, så vil mange havne enda lenger bak. Dette er spesielt viktig for de nye «nødvendighetene» i det 21. århundret, som tilgang til internett, som hjelper oss å kunne dra nytte av tele-utdanning og telemedisin samt å jobbe hjemmefra, sier Pedro Conceicão i UNDP.