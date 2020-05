Her skapes en ny verden

Det europeiske sørobservatorium tok nylig et bilde av en tett spiral av støv og gass som sirkulerer rundt stjernen Ab Aurigae. Stjernen ligger omtrent 520 lysår fra vår planet, Jorden.

Astronomer tror imidlertid at bildet viser fødselen av en helt ny planet. Det vil isåfall være første gang noen har klart å fange øyeblikket hvor en planet har blitt skapt, ifølge The Telegraph.

– Vi har identifisert tusenvis av eksoplaneter tidligere, men det er fortsatt usikkert hvordan de blir til, sier Anthony Boccaletti, som ledet studien fra et observatorium i Frankrike.

Spiralen i bildet er et resultat av at den nye planeten går i bane rundt stjernen, i midten av spiralen finner vi en knallgul «virvel», og det er her forskerne tror at en ny planet er i ferd med å formes.

De første antydningene om en pågående planetdannelse ble gjort med radioteleskopene i Atacama-ørkenen i Chile. I 2019 samlet Boccaletti et team med astronomer fra Frankrike, Taiwan, USA og Belgia for å ta et tydeligere bilde av stjernen, ved å bruke SPHERE-instrumentet, en annen teleskopgruppe.

Med SPHEREs kraftige avbildningssystem kunne astronomene se det svake lyset fra spiralen, og dermed fotografere planetdannelsen.

– Basert på noen teoretiske modeller om planetdannelse, så er virvelen forventet. Virvelen tilsvarer forbindelsen mellom to spiraler som peker ut fra planeten. Den ene spiralen slynger seg innover fra planetens bane, den andre strekker seg utover. Spiralene lar gass og støv samle seg på den dannende planeten og får den til å vokse, forklarer Anne Dutrey, medforfatter av studien.