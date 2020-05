Ropstads krav om full sal: Må montere pleksiglass til 225.000 kroner

Tirsdag må de 169 representantene må møte til votering, noe som er svært uvanlig i Stortinget.

Det er Kjell Ingolf Ropstad og KrF som har ønsket full sak. De håper å få med seg enkeltrepresentanter, som kan stemme imot.

Stortingets andre visepresident Morten Wold (Frp) bekrefter overfor TV 2 at et enstemmig presidentskap har gått inn for full sal.

– Som presidentskap må vi være ansvarlig i forhold til smittevernet og når det blir full sal må vi gjøre alt vi kan for å begrense smitten, sier Wold.

Det var VG som først omtalte saken.

– Jeg må si at jeg som Frp sin mann beklager sterkt at KrF tvinger gjennom dette. Kostnadene for pleksiglass anslås til 225.000 kroner og det kunne skattebetalernes vært spart for, sier Wold til TV 2.

Stortingspresident Tone Trøen har så langt ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Erna Solberg gir støtte til KrF.

– At dette er en sak som er så viktig for KrF at de vil stemme i full sal, synes jeg ikke er unaturlig. Vi har hatt flere saker det er krevd full sal i denne perioden for å markere at det er en viktig sak. Ap ønsket full sal om homoterapien, Sp ville ha full sal på ordningen knyttet til pelsdyrbøndene. Så det er ikke uvanlig at et parti som føler sterkt for en sak ønsker at alle skal stemme. Dette er grunnleggende viktige spørsmål for samfunnet uansett av hvilket ståsted du har, sier statsministeren til TV 2.

KrF jobber intenst

Ropstad mener en løsning kunne vært å utsette saken.

– En mulig løsning kunne vært å utsette saken, da vi forhåpentligvis har mer kontroll på korona. Dette er en så viktig sak at Stortinget må kunne få si sin mening, sa Ropstad til TV 2 onsdag.

Han har ikke gått opp håpet om flertall.

– Nå jobber vi med å overbevise enkeltrepresentanter og jeg har tro på at det er nok til at vi skal få et flertall, sa Ropstad.

Frp-jokere

Tirsdag vil Stortinget etter alle solemerker vedta å gjøre det lovlig med assistert befruktning for enslige, eggdonasjon og tidlig ultralyd - dersom flertallet med Ap, SV og Frp holder. De tre partiene har 86 mandater. Det er ett mandat mer enn grensa på 85, som kreves for å få flertall.

Men Kristelig Folkeparti har kjempet med nebb og klør for å stoppe den største liberaliseringen av bioteknologiloven på 16 år. Fra stortingsgruppa har det nå blitt jobbet aktivt opp mot representanter i Frp som kan komme til å bryte med stortingsgruppa og eget partiprogram, og stemme i tråd med egen overbevisning i saken.

Både Frp-nestleder Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde vurderer å stemme mot deler av endringene.

En annen joker er den uavhengige representant Ulf Leirstein, som også skal bestemme seg i løpet av de neste dagene. TV 2 er kjent med at KrF jobber opp mot å overbevise Leirstein å stemme i tråd med deres stortingsgruppe. Leirstein bekrefter til TV 2 at han ikke har bestemt seg ennå.