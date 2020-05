Høyre støtter KrFs krav om full sal

Innpisker i Høyre, Mari Holm Lønseth, forteller at partiet på dagens gruppemøte bestemte seg for å stille med alle sine representanter til vorteringen over bioteknologiloven på tirsdag.

– Vi har respekt for at KrF ønsker å stille med full sal i denne saken her som er viktig for dem og det ønske respekterer vi. Vi kommer derfor også til å stille med alle våre representanter, sier Lønseth til TV 2.

Dermed ligger alt an til at de 169 representantene må møte til votering, noe som er svært uvanlig i Stortinget.

Med Høyres vedtak lever fortsatt KrFs håp om å stanse endringene i bioteknologiloven. Det er Kjell Ingolf Ropstad og KrF som har ønsket full sak. De håper å få med seg enkeltrepresentanter, som kan stemme imot partiets politikk og for sin egen overbevisning.

Presidentskapet må finne løsning

Lønseth understreker at hvordan voteringen praktisk skal gjennomføres må presidentskapet komme frem til.

– Er dette trygt med tanke på smittesvernreglene?

– Det er presidentskapet som må komme frem til hvordan voteringen skal gjennomføres. Den må selvfølgelig gjennomføres innenfor gode smittevernregler og det har jeg tillit til at presidentskapet klarer å ivareta på en god måte.

Svinger partipisken

KrF kjemper nå med nebb og klør for å stoppe de største endringene i bioteknologiloven på 16 år som Ap, Sp og SV har gått sammen om. Derfor har de krevd full sal under voteringen på tirsdag, med håp om å kunne overtale nok representanter fra Frp til å stoppe endringene.

Lønseth vil ikke svare på om Høyres avgjørelse nå hjelper KrF et skritt nærmere seier.

– Det vil ikke jeg spekulere i. Alle partier kan stille med full sal. Vi kommer til å stille med alle våre representanter, sier Lønseth, som også bekrefter at Høyre her bruker partipisken slik at ingen representanter kan stemme etter egen overbevisning i denne saken.

– Både Senterpartiet og Frp vil fristille sine representanter. Hvorfor vil ikke Høyre la representantene stemmer etter egen overbevisning?

– Vi i Høyre har blitt enige om at vi står på de avtalene vi har inngått i Granavolden-plattformen, sier Lønseth.



Frp-leder Siv Jensen kritiserte i går Ropstad kraftig for å ønske full sal.

– Det er pinlig. Man kan ikke som statsråd i en regjering, som har påført samfunnet alle disse bestemmelsene, sitte og mene at nasjonalforsamlingen skal bryte regelverket og utsette seg selv og andre for smitte. Jeg begriper ikke hva som foregår i hodet til KrF-lederen når han foreslår noe slikt, sa Jensen til VG.