Fergus (52) satte opp solcellepaneler – trues med dagbøter

– Det er svært skuffende. Det er trist om jeg må fjerne dem, sier Tait til TV 2.

Skotten bor innenfor den verneverdige trehusbebyggelsen i Stavanger.

Kommunen mener solcellene ikke passer med boligområdes karakter og har fått beskjed om å fjerne dem.

Nå trues Fergus Tait av tvangsmulkt på 1000 kroner per dagen om de ikke fjernes innen 1. august.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

I brevet fra kommunen heter det at det kan bli nye og enda høyere tvangsmulkter dersom de ulovlige solcellepanelene ikke blir fjernet.

Tait kan også få forelegg, og dersom de ikke blir betalt, kan det føre til heftelser på eiendommen.

Håpet er trolig ute

Stavanger kommune har strenge retningslinjer for å bevare den gamle trehusbyen.

For to år siden registrerte kommunen at Tait monterte solcellepaneler på taket uten at det forelå byggegodkjenning. Søknad ble sendt inn etter at kommunen tok kontakt, men Tait fikk avslag.

Avslaget ble påklagd, men Fylkesmannen opprettholdt kommunens avslag.

Tait kan klage på vedtaket om tvangsmulkt, men leder for utvalg for by- og samfunnsutvikling, Frode Myrhol (FNB), sier at slaget trolig er tapt for Tait.

SKUFFET: Fergus Tait er skuffet over at han ikke kan få ha solcellepaneler på taket. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Han har allerede søkt om dispensasjon for reguleringsplanen, men Fylkesmannen opprettholdt kommunen sitt avslag. Det er ikke noe håp for Tait før det eventuelt kommer en endring i retningslinjene for trehusbyen, sier Myrhol til TV 2.

For at retningslinjene skal bli endret, må det komme en sak på bordet til politikerne.

Hvis retningslinjene skal bli endret, vil det kanskje ikke skje noe før i 2021, tror Myrhol.

– Har hatt hastverk

Under et formannskapsmøte i mai i fjor opplyste daværende ordfører Christine Sagen Helgø (H) at rådmannen skulle legge fram en ny sak for politikerne med forslag til nytt regelverk om solceller i trehusbyen, skriver Aftenbladet.

Det foreligger ennå ikke noen sak om nytt regelverk.

Seksjonssjef Børge Kallesten i seksjon byggesak i kommunen sier til avisen at det var meningen at bransjen skulle presentere nye løsninger for solcellepaneler under en konferanse i regi av Nordic Edge i april. Konferansen ble avlyst som følge av koronapandemien.

– Jeg synes kommunen har hatt hastverk hvis det er slik at retningslinjene kommer til å bli endret, sier Tait.

Fergus Tait og familien får om lag 25 prosent av sitt strømforbruk dekket av av panelene på taket.

Tait anslår at det kostet rundt 76.000 kroner å montere panelene.

Da TV 2 skrev om saken i fjor, reagerte flere politikere på at kommunens retningslinjer går på bekostning av fornybar energi.

– Han burde heller få en takk fra kommunen, for vi trenger å kutte utslipp, og her i oljebyen har vi en tung jobb å gjøre. Vi må få fram mer fornybar energi for å kutte klimautslippene, sa bystyrerepresentant Torfinn Ingeborgrud (uavhengig) den gang.