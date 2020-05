Adrian (19) er tolv timer for gammel til å spille vanlig fotball

Fotballspillere født i 2001 eller senere kan snart gjenoppta normal trening. De som er eldre må fortsatt vente - uavhengig av om de spiller på samme lag eller ei.

I 2. divisjonsklubben Nardo er snittalderen på A-laget bare 21,8 år -selv med storscorer Robert Stene (36) som en av spillerne.

Klubben har for øyeblikket tre spillere født i 2001 eller senere som dermed kan trene med full kontakt fra juni. Fem spillere er født året før og må fortsette med såkalt koronatrening.

En av dem er 19 år gamle Adrian Tørstad. Han er født klokka 12.30 den 31. desember 2000 - og er med andre ord et halvt døgn for gammel for å kunne takle, drible og gå i dueller.

– Det synes jeg er tull. Jeg skjønner ikke hva som er vitsen med det? Det er ikke noen forskjell på oss og juniorspillere, og det er ikke mer fysisk kontakt på seniornivå selv om det kanskje er hardere, sier Tørstad.

Vil ikke ha spesialopplegg

Hovedtrener Stig Kammen ser ikke for seg at de kommer til å lage et spesialopplegg for de tre A-lagsspillerne som nå får grønt lys til å trene som normalt.

– Den ene av de tre er keeper. Vi kunne satt opp masse én mot én, men jeg ser ikke helt nytteverdien av det i fellesøkter. Da kan vi heller jobbe med offensiv samhandling og sånne ting i stedet. Disse tre holder uansett junioralder og kan trene med G19 hvis de ønsker det, sier han.

– Hvor mange av spillerne dine måtte vært født i 2001 eller senere for at det skulle hatt noen verdi for laget?

– På individnivå kan det ha en verdi å jobbe med førsteforsvarer og førsteangriper, men for å oppleve en verdi for laget må det slippes opp for alle. Samtidig synes jeg vi må forholde oss litt rolig nå. Jeg synes det er en tendens til at vi skal framskynde ting noe veldig, når det er andre ting som er viktigere, sier Kammen, og understreker at han først og fremst sikter til nivået Nardo befinner seg på (2. divisjon).

– Fotball må være sitt samfunnsansvar bevisst. Det er et stort sprik på klubbene i PostNord-ligaen. I Fredrikstad har de for eksempel 20 proffspillere og 15 årsverk i klubben, mens vi har én på proffkontrakt og ett årsverk i klubben utenom. Det er så store forskjeller, og uansett hvordan man snur og vender på det, blir det urettferdig for noen. Vi må finne løsninger som er levbare for alle, men slik ståa er nå, kan vi tillate oss å vente på at storsamfunnet åpner skikkelig igjen, mener Nardo-treneren.

Ber om forståelse

Kulturminister Abid Raja ber om forståelse for regjeringen må forskjellsbehandle.

– Vi må sette grensen et sted. Nå har vi åpnet barneskolen og videregående. Vi må se an utviklingen om et par ukers tid og deretter gjøre en vurdering. Samtidig vet vi at de yngre i mindre grad er smittebærere. I tillegg skjer dette utendørs. Derfor har vi åpnet opp nå. Men hvis vi på samme tidspunkt åpner for hele befolkningen, så vil vi kunne miste kontrollen, sier han.