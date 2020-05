«The Voice»-vinner trodde hun hadde korona – viste seg å være noe helt annet

Det var i mai i fjor at den unge ålesundsjenta Maria Engås Halsne (23) kunne strekke hendene høyt i været etter å ha vunnet sangkonkurransen «The Voice» på TV 2.

Men etter flere uker i rampelyset, blir det ofte stille i etterkant.

– Rett etterpå så er det et slags vakuum og enda mer intervjuer og enda mer trykk, men så blir det ganske fort stille, forteller hun til God kveld Norge, som møter Halsne ett år etter seieren.

Ingen som visste noe

Prestasjonen blir kanskje enda større når hun nå avslører hva hun gikk igjennom i forkant av sangkonkurransen.

– Det var et lite drama på baksiden av innspillingen som ingen vet om, fordi det skjedde raskt, forteller Halsne.

Hun forklarer at hun ble akutt dårlig rett før «blind audition» i konkurransen.

– Jeg ble akutt innlagt på sykehus og måtte operere bort en eggstokk, for jeg hadde fått en stor cyste som hadde klart å vri eggstokken rundt, det var utrolig vondt, forteller en åpenhjertig Halsne.

– Det var en periode rundt livesendingene at jeg var usikker på om det var vanskelig å få barn. Jeg hadde en periode hvor det var litt skummelt og på en måte en mini-livskrise for meg da, fortsetter 23 åringen.

I karantene

Artisten, som også studerer medisin, måtte i karantene allerede i februar. Hun hadde undervisning på øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus, hvor en person hadde blitt smittet.

– Det var så kjipt fordi jeg er en sosial person, og da mine to uker i karantene var over, stengte hele Norge, så da ble jeg hjemme, forteller hun.

Så kom symptomene.

– Jeg fikk litt rare symptomer, og det var ikke de typiske korona-symptomene, men jeg hadde lest nok om det til at jeg visste at det kunne være flere ting.

Testet positivt på noe annet

Halsne forteller at hun hadde vondt i hodet og følte seg sliten, noe som førte til at hun fikk tatt en test.

– Den var negativ, forteller hun.

– Men så tok jeg en graviditetstest et par dager etterpå og den var positiv. Så da var jeg gravid og hadde ikke korona, rett og slett, sier Halsne.

Halsne hadde i utgangspunktet tenkt til å vente med å få barn.

– Når vi visste at sjansen var mindre å få barn, så tenkte vi bare: «Kjør på», også var vi heldige som fikk det til så fort.

Halsne er i dag aktuell med sin første singel «Down to the water» hør låten og se musikkvideoen her:

Hun håper låten kan være der for dem som sliter eller har tøffe perioder i livet.

– Låten handler mye om å gå igjennom vanskelige ting, men også være de menneskene som står ved siden av dem som går igjennom ting, forteller hun.

Ålesundsjenta mener selv at hun ikke har vært igjennom veldig vanskelige og tøffe perioder i livet og synes derfor det er vanskelig å formidle budskapet i låten troverdig.

– Men samtidig så har jeg stått nært mennesker som har hatt vanskelige perioder. Jeg har følt på det å ville være til hjelp og kunne oppmuntre, forteller ålesundsjenta.

Med ny musikk og baby på vei har Halsne fremtidsplanene klare.

– Jeg håper jeg blir invitert til Stjernekamp, og så har jeg drømt om å stå på en Eurovision-scene. Det er de tingene du har sett på som liten, jeg har lyst å være folkelig og da er det den type ting som gir deg muligheten til det, sier hun.