– Et vanvittig lag

11. april 2018. Storhamar har slått Lillehammer 4-2 i den femte NM-finalen. Hamar-laget er norgesmester for første gang siden 2008. TV 2s kommentator Marius Skjelbæk husker sesongen som en eneste stor triumfferd for hamarsingene.



– Det startet jo praktfullt inne i Gjøvik Fjellhall. Nydelig sted å spille hockey. Kanskje den flotteste hallen vi har i hele Norge. Og man så allerede fra første sekund kvaliteten Storhamar hadde fått inn i laget, sier Skjelbæk.



Storhamar ble seriemester. I finaleserien i sluttspillet ble det mjøsderby mot Lillehammer. De trengte kun fem kamper for å avgjøre NM-finalen. Dermed ble Storhamar norgesmester for første gang på ti år. Når Skjelbæk skal vurdere betydningen av det, må han tenke seg godt om.



– Det tror jeg er vanskelig å sette ord på faktisk. Her har det vært ti år med fryktelig mange nedturer og noen få oppturer. Dette var stort. Storhamar hadde tatt helt over som flaggskipet i byen. Her måtte det krones med gull. Det var et vanvittig hockeylag og en vanvittig sesong, sier TV 2-kommentatoren.



I episoden får du også se noen høydepunkter fra sesongåpningen i Gjøvik Fjellhall, vinsmaking med trener Fredrik Sönderström, fokus på historiske Kodie Curran, semifinaleserien mot Frisk Asker der det ble dramatisk når det hele skulle avgjøres og selvsagt finaleserien mot Lillehammer.