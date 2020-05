Dette skal Kompani Lauritzen-kommandanten gjøre nå: – Jeg gleder meg som en liten unge!

Lørdag kveld stakk Øyvind «Vinni» Sauvik (44) av med seieren i den første sesongen av Kompani Lauritzen.

Programmet har vært en seersuksess, og i snitt har nær 1,2 millioner benken seg foran skjermen hver lørdag for å se 14 ferske rekrutter bli til fullverdige kompanijegere og finalister.

Hovedpersonen selv, Dag Otto Lauritzen (63), legger ikke skjul på at det har vært en intens periode både før, under og etter innspillingen.

– Vi var veldig spente på hvordan ville publikum ta dette. Og det å være på skjermen på lørdagskvelden var skrekkblanda fryd, men det har gått over all forventning, forteller Laurtizen til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Et ryddigere Norge

Den tidligere syklisten forteller at han har fått enormt mange positive tilbakemeldinger etter at første episode gikk på lufta tidligere i vår.

– Folk hilser når jeg går på gata og de titulerer meg som oberst. Jeg har fått masse mailer, SMS-er og telefoner. Jeg klarer ikke å rekke overalt, men det er utelukkende positive tilbakemeldinger.

Han forteller at han også har blitt kontaktet av barnefamilier, som forteller at hjemmet aldri har vært mer strøkent.

– Det som også er spesielt er at familier sier tusen takk for at jeg har klart å samle familien på en lørdag og at orden på rommene til ungene nå ikke er noe problem. De leker Kompani Lauritzen, også har de avlevering, oppstilling og sengestrekk, gjenforteller 63-åringen.

Tilbake som sykkelekspert

Nylig kunne TV 2 også bekrefte at de har bestilt en ny sesong av realityprogrammet.

Fram til neste innspilling av programmet, må Lauritzen nøye seg med å være sykkelekspert i TV 2 Sporten, for på onsdag braker det hele løs.

Da blir det direktesendt sykkel på TV. «Klatrekongen Fuel of Norway» sendes fra klokken 18-21 på TV 2 Sport 1 og Sumo. Lauritzen er selvsagt på plass, da ti av landets sterkeste ryttere samles på et hemmelig sted for et uhøytidelig rekordforsøk opp en stigning.

– I dag skal vi, hvert fall i Europa, gjennomføre det første sykkelløpet etter korona. Det er et privat initiativ med Gabriel Rasch og Birger Hungerholdt, som har dratt det i gang, forteller han og fortsetter:

– Jeg håper det kommer til å bli kjempespennende. Jeg gleder meg som en unge!

Mener norske rytter har et fortrinn

Lauritzen mener at norske ryttere har et klart fortrinn i tiden som kommer.

– I denne situasjonen vi er i nå, er Norge er privilegert, for vi er et av de landene hvor rytterne faktisk har kunnet sykle ute. Siden 12. mars har alle kunnet sykle ute, mens i land som Frankrike, Spania, Brasil og Colombia har de sittet innelåst og måttet kjøre på en rulle, sier programlederen og legger til:

– Jeg tror ryttere som har bodd hjemme i Norge har en fordel. Selvfølgelig får man mye trening på rulle også, men det å kunne sykle ute i fem-seks timer og kjøre ordentlig terreng, er mye bedre enn å sitte inne.

63-åringen tror at rytterne er svært spente, selv om dette er et lite løp i Norge.

– Selv om det er lite, er det faktisk en nyhet i Europa og det skal bli utrolig spennende å se hvem som har gjort hjemmeleksa si. Her tror jeg alle kommer til å ha melkesyre langt oppi øreflippen, sier han.