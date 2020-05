King får frysninger av sin største fotballdrøm

Joshua King (28) tror ingenting er større enn å oppleve et mesterskap med Norge.

– Nå fikk jeg frysninger, sier Joshua King når han tenker på å spille en avgjørende rolle i Norges vei til det første mesterskapet siden EM i 2000.

I mars skulle de norske fotballgutta spilt om en EM-plass mot Serbia. Vinneren der hadde møtt enten Israel eller Skottland, men koronaviruset har utsatt playoffen. EM går ikke før sommeren 2021.

– Jeg har tenkt på den situasjonen i kanskje fem-seks måneder. Jeg har gått gjennom den kampen i hodet mitt, sier King.

– Norge har ikke vært i mesterskap på mange år, og det har vært mye negativitet opp gjennom årene mens jeg har vært på landslaget. Mange spillere har fått gjennomgå av media, men jeg mener laget nå bør klare det, sier Bournemouth-angriperen.

King holder mesterskap med landslaget som et mulig karrierehøydepunkt.

– Jeg tror ingenting er større. Hvis vi klarer å komme til mesterskap som et lite fotballand, tror jeg hele landet kommer til å respektere det laget som går utpå den matten der enda mer, og det er litt sånn, sier King, og slår seg på brystet.

– Jeg liker å få den respekten, men jeg må fortjene den først, legger han til.

I løpet av de siste årene har unggutter som Kristoffer Vassbakk Ajer, Sander Berge, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland tatt steget opp på seniorlandslaget. Det har økt optimismen rundt Lars Lagerbäcks menn.

28 år gamle King vet at det begynner å haste for hans del.

– Vi eldre på laget har kanskje én eller to sjanser til. Martin, Erling og Sander har kanskje fire sjanser til, men jeg skal nå. Jeg har ikke tid til å vente tolv eller 16 år. Det går ikke, sier King.

King ønsker også å spille på den største scenen i klubbfotball igjen før han setter karrierepunktum.

– Selv om jeg har tre minutter i debuten for Manchester United for mange år siden, teller jeg ikke den. Jeg må spille Champions League før jeg legger opp, og det for en god klubb, sier Romsås-gutten.