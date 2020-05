18 år med «Sirkus Kjær»

Se serien «10 år med hockey på TV 2» eksklusivt på TV 2 Sumo!



I 18 år og ni måneder var Jan Tore Kjær sjef i Vålerenga Hockey. På hans tid i klubben tok Oslo-klubben ti seriemesterskap og åtte kongepokaler. TV 2s kommentator Kasper Wikestad bruker store ord for å beskrive den tidligere direktøren.



– Han var jo ikke bare en viktig mann for Vålerenga, han var en viktig mann for norsk hockey. Det er jo sånne personer som både setter klubb og idrett på kartet. Og idretten er nesten ingenting uten personligheter som Kjær som både har kompetansen til å drive en sportsklubb til seier etter seier, men også har kompetanse som går utover det som handler om å sette både ishockey og klubb på kartet.



Kjær omtales av mange som et følelsemenneske og noen ganger kan det gå en kule varmt. Som da Vålerenga nådde et bunnpunkt. Oslo-klubben lå langt nede på tabellen og ble dominert av Manglerud Star på Jordal Amfi. Da dukket Kjær opp i VIF-garderoben i en av pausene. Det husker den tidligere VIF-sjefen godt.



– Ja jeg husker den. Det var vondt på Jordal Amfi mot Manglerud Star. Det var faktisk andre gang jeg gjorde det på 18 år. Det som ikke kommer frem i storyen her er at første gang jeg gjorde det var i Fredrikstad. Kvartfinalen i NM. Vi lå under 0-4 etter første periode mot Stjernen. Da klikker det for meg og jeg går inn i garderoben og tar én etter én. Og om det var noen som hadde prøvd å snakke i mot, så tror jeg det hadde endt med juling. Så vant vi 6-5, smiler den tidligere VIF-sjefen.



Under Kjærs ledelse hadde Vålerenga store planer om å spille i KHL i Russland. I følge den tidligere VIF-direktøren var det ikke langt unna at drømmen ble realisert.



– Jeg kan jo bare si det at vi fikk oversendt en sponsorkontrakt med et russisk gasselskap verdt 120 millioner kroner. Da holdt jeg på å falle av stolen. Det var så spesielt og en helt annen verden enn det vi noengang har vært med på. Vi startet et eget AS, Vålerenga Ishockey KHL Oslo AS. Vi var også i diskusjoner om TV-rettigheter med Viasat som hadde russisk hockey da, sier Kjær.



Hvorfor Russland-drømmen strandet for Kjær og Vålerenga, kan du se og høre i episoden som ligger på TV 2 Sumo.