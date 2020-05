Vil åpne for all barneaktivitet fra 1. juni

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil gjenåpne alle idretter for barn og unge fra 1. juni.

Det bekrefter avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, overfor NRK.

– Det er sannsynlig at vi kommer til å komme med anbefalinger som gjelder alle barn fra 0–20 år og alle idrettsgrener. I hvilken form er litt for tidlig å si, men vi har en god dialog med Folkehelseinstituttet og Norges Idrettsforbund om mulige løsninger. Så vil vi se om dette er mulig å få til allerede fra 1. juni, sier Linhave.

Onsdag formiddag kom det fram at smittevernreglene i idrett for barn og unge mykes opp fra 15. juni.

Fra den datoen åpnes det for at alle under 20 år kan drive trening utendørs i idretter med «begrenset fysisk kontakt».

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å revidere veilederen for smittevern når det gjelder idrett.

Deres innstilling vil gå ut neste uke, men NRK har fått vite at de vil myke opp ytterligere og at de ønsker at alle idretter skal gjenåpne allerede 1. juni.

– Det er fordi at smittesituasjonen er som den er i dag. Vi har god kontroll på nåværende tidspunkt og regjeringen er tydelige på at vi skal prioritere barn og unge, sier Linhave til statskanalen.

Saken oppdateres!