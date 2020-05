Superstjernen avslører: – Jeg har adoptert to tenåringer

Artist og låtskriver Sia (44) forteller at hun i fjor adopterte to 18 år gamle gutter.

Under et radiointervju med Sirius XM og The Morning Mash Up tirsdag denne uken, fortalte artisten at hun i 2019 adopterte to 18 år gamle gutter, gjengir amerikanske People.

Sia, hvis egentlige navn er Sia Kate Isobelle Furler, tok til seg tenåringene da de ble for gamle for fosterhjem.

– De var begge 18 år gamle. Nå er de 19. De ble for gamle for å bo i fosterhjem. Ja, jeg elsker dem, forteller den australske sangeren, som for tiden er singel.

Superstjernen får spørsmål om hvordan guttene har klart seg under koronapandemien. Sia forteller at den ene har hatt det litt vanskeligere enn den andre.

– De synes det har vært ganske vanskelig – den ene har slitt litt mer enn den andre. Men de begge gjør ting som er bra for dem akkurat nå, og det hjelper veldig på, sier 44-åringen.

Var gift

Sia var tidligere gift med filmprodusenten Erik Anders Lang. Paret giftet seg i California i 2014, kun to måneder etter at de ble forlovet.

Bryllupet var hemmelig, og pressen fikk ikke vite at de hadde giftet seg før åtte måneder senere.

Ekteskapet varte i to år. I 2016 skrev Sia og Lang i en uttalelse at de ville bevare det gode vennskapet.

– Etter mye sjelegransking og gjennomtenking, har vi bestemt oss for å skille oss, sa paret til amerikanske People.

Skjuler ansiktet

I 2014 besøkte låtskriveren talkshowet Skavlan, som da ble sendt på NRK. Under hele intervjuet satt hun med ryggen til både programlederen og de andre gjestene.

Sia har tidligere fortalt at hun fikk psykiske problemer da hun slo igjennom som artist i hjemlandet Australia, og at det er derfor hun skjermer seg selv mot rampelyset – og ofte bruker diverse parykker og store hatter som skjuler ansiktet.