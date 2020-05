Molde henter Brynhildsen nå

Molde og Stabæk er kommet til enighet om en overgang for Ola Brynhildsen (21).

Det melder Molde i en pressemelding onsdag.

I pressemeldingen står det at Brynhildsen slutter seg til Molde umiddelbart.

Unggutten har skrevet under en 2,5 års kontrakt med klubben.

Han hadde opprinnelig kontrakt med Stabæk til 1. juli. 21-åringen forlater klubben vel en måned før avtalen hans løper ut.

TV 2 har tidligere skrevet om Moldes forsøk på å hente 21-åringen. Han ble kalt Judas og havnet i unåde hos Stabæk-supporterne da han signerte kontrakt med Eliteserien-rivalen.

– Vi er veldig godt fornøyde med at vi har klart å løse saken med Ola. Det har vært litt frem og tilbake, men det har ordnet seg til slutt, og det er Molde veldig fornøyde med, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde til VG.

Stavrum innrømmer at de må ut med en liten sum, men forteller at det er gjort for å få Brynhildsen klar til seriestart 16. juni.