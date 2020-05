Endrer skilt etter Twitter-storm

I forrige uke ble det kjent at skiltet utenfor Bislett stadion i Oslo hadde fått nytt design.

Skiltendringen gikk ikke ubemerket hen, og kommunen måtte tåle massiv kritikk.

– Jeg reagerer på at man skal lage en felles visuell identitet for Oslo, og at det skal brukes overalt. Det gir et forferdelig forflatet samfunn hvis alt skal ha den samme logoen. Da blir alt seendes ut som Rema 1000-logoen, sa Marcus Mohn Werner til TV 2, som la ut en Twitter-melding om skiltet som fikk mye oppmerksomhet.

Blant reaksjonene på Twitter-meldingen til Mohn Werner fant vi kommentarer som:

«Dette er pokker meg det verste jeg har sett».

«Helt tragisk, nytt design skal overstyre gammelt og historisk design».

«Oslo nye identitet er fin. Men dette går jo ikke an. Futuraen på Bislett er ikke noe man bare kan bytte ut».

«Talentløst, spør du meg. Jeg vil ha det gamle tilbake».

«Hvilken idiot i kommunen mente dette var en god idé».

Oslo: Er dette kødd? Har dere seriøst byttet ut art deco-fonten på inngangsskiltet til Bislett stadion med Helvetica? pic.twitter.com/3Rqu0u0Kt6 — Markus Mohn Werner (@mohnwerner) May 14, 2020

Nå opplyser altså Oslo kommune at de snur, og at de skal endre skiltet igjen.

– Jeg har forståelse for at skiltingen av Bislett Stadion skaper et stort engasjement. Reaksjonene gjør at vi mener det er fornuftig å se på dette en gang til. Derfor har jeg gitt fagfolkene i kommunen oppdraget med å utvikle skisser som skal testes ut før vi tar et endelig valg, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo i en pressemelding.

Byantikvaren anbefaler at man re-etablerer «Bislett stadion» i store bokstaver over de tre inngangene. Ny skilting vil være i svart eller mørk grå slik de var opprinnelig på gamle Bislett.