Raja åpner opp for at barne- og ungdomsidretten kan få starte opp før 15. juni likevel

I dag kom beskjeden om at barne- og ungdomsidretten kan komme i gang igjen med mer normal aktivitet fra og med 15. juni.

Ikke alle mottok den nyheten med like stor glede. Grorud er blant klubbene som mener det er fryktelig lenge til.

Men bare timer etter at Kulturdepartementet gikk ut med pressemeldingen om at 15. juni er datoen som nå gjelder, røper kulturminister Abid Raja overfor TV 2 at det kan skje ting før den tid.

– Jeg skjønner at folk synes det er lenge til. Så vi jobber nå med å se på om vi kan få på plass smittevernsreglene, og dersom det er mulig helsemessig å anbefale å åpne før 15. juni, så lover jeg at det skal vi sørge for å få til, sier Raja til TV 2.

Han påpeker likevel at man må lytte til rådene fra Helsedirektoratet og Folehelseinstituttet.

Og også derifra kommer det nå gladmeldinger. Til NRK melder Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet at de kommer til å fremme et forslag om å gjenåpne for alle idretter for barn og unge allerede fra 1. juni.

– Heldigvis har vi nå kommet dit at vi kan åpne. Nå har vi en planleggingshorisont slik at vi kan lage ferdig smittevernsveilederne. Det betyr at vi kan gå inn og se på detaljer i enkelte idretter. Det kan være en gladnyhet for idretter som innebandy, squash og så videre, sier Raja.

Senest 15. juni

Han nevner ikke konkret at fotball kan være blant idrettene som får åpne opp 15. juni, men tidligere i dag var i alle fall Norges Fotballforbund klar på at de allerede i neste uke vil legge fram sine planer for hvordan barne- og ungdomsfotballen kan gjennomføres.

– Det blir senest 15. juni. Det kan være det blir litt før, og blir det før så kommer vi til å gå ut med en ny dato så fort som mulig, sier Abid Raja.

I Danmark har man allerede åpnet opp for kontaktsport.

– I Norge er vi i en annen smittesituasjon enn Sverige for eksempel. Vi kan være i ulike faser og stadier, hvert land må bedømme sin situasjon. Vi gjør ikke som svenskene eller danskene. I Norge har vi ganske god kontroll, og på et tidspunkt skal vi åpne opp all idrett. Men vi skal gjøre det når vi har kontroll, sier Abid Raja.

– Men har ikke FHI åpnet for det? Er det dere som avventer situasjonen?

– Det er ikke helt riktig. Jeg har pratet med Camilla Stoltenberg flere ganger om dette. Både FHI, Helsedirektoratet og vi har vært enige om at vi skal vente til nå, sier Raja.

– Grensene må settes et sted

De nye reglene gjelder for barn og ungdom under 20 år.

Det har fått flere seniorlag til å reagere. Blant annet vil store deler av en seniorgruppe kunne trene med fullkontakt. De over 20 år må fortsatt holde avstand til hverandre.

– Vi må sette grensen et sted. Nå har vi åpnet barneskolen og videregående. Vi må se an utviklingen om et par ukers tid og deretter gjøre en vurdering. Samtidig vet vi at de yngre i mindre grad er smittebærere. I tillegg skjer dette utendørs. Derfor har vi åpnet opp nå. Men hvis vi på samme tidspunkt åpner for hele befolkningen, så vil vi kunne miste kontrollen, sier Abid Raja.

– Har du forståelse for at det kan virke rart for enkelte at de på 19 år kan trene som normalt, mens de som er 22-23 år gamle ikke får lov?

– Jeg håper de ser at det er bra at vi har åpnet opp for Eliteserien, Toppserien kvinner og 1. divisjon. Nå åpner vi i tillegg for barnefotballen og etter hvert også svømming. Jeg håper de skjønner at deres tid vil komme – men at vi ikke kan gjøre altfor mye på en gang, sier Raja.

– Når kan seniorfotballen vente seg en avklaring?

– Jeg kan love en ting: Straks vi har en avklaring, så kommer vi til å gå ut med det, sier Abid Raja.