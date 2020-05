Forsvareren uenig med Manshaus – mener han er utilregnelig

Forsvareren til Philip Manshaus, advokat Unni Fries, argumenterer for at 22-åringen skal dømmes til tvungent psykisk helsevern – mot hans egen vilje.

– Det er relativt uvanlig for en forsvarer å skulle prosedere på noe annet enn det tiltalte gir uttrykk for å mene, å prosedere mot konklusjonen til tre sakkyndige. Likevel er det mitt syn at det foreligger tvil i denne saken, som jeg som forsvarer ikke finner etisk forsvarlig å la ligge.

Slik begynte Fries sin prosedyre i Asker og Bærum tingrett onsdag.

Tidligere i saken har tre rettsoppnevnte psykiatere – også etter å ha hørt Manshaus sin forklaring – konkludert med at 22-åringen er tilregnelig.

Ifølge dem er det stor risiko for fremtidig vold dersom det ikke settes inn restriktive tiltak mot Manshaus. Selv har han forklart at han igjen vil benytte vold dersom anledningen byr seg.

Statsadvokat Johan Øverberg har derfor lagt ned påstand om 21 års forvaring for Manshaus.

Det er likevel opp til retten å komme frem til en riktig straff, og dommerne har anledning til å dømme Manshaus til tvungent psykisk helsevern dersom de mener det er riktig.

Fries mener det er viktig å skille mellom en juridisk og en medisinsk definisjon av tilregnelighet. Hun viser til at tvungent psykisk helsevern er noe vi benytter fordi det ikke er rettferdig å straffe noen som har handlet som følge av en sykdom.

– Avgrensningen av når det er rettferdig å straffe noen, det er juss og ikke medisin, sier hun.

Fries argumenterer for at man kan ha en paranoid psykose med bare ett symptom, nemlig vrangforestillinger.

Den rutinerte forsvarsadvokaten mener Manshaus åpenbart mangler evne til realistiske vurderinger av sitt forhold til omverdenen.

– Man kan være realistisk i forhold til en del temaer i verden rundt seg, men hvis man har mistet evnen til realistiske vurderinger knyttet til konkrete ting, kan det bety at man er utilregnelig, sier hun.

Fries mener det er helt uvesentlig hva Manshaus selv måtte mene om sin egen psyke.