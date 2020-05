Denne stua får folk til å rase

Folk er i harnisk etter at Sysselmannen på Svalbard har «tilbakeført» fangsthytta til slik den opprinnelig så ut, og med det slettet over 50 år med historie.

Austfjordnes på Svalbard er en gammel fangsthytte som ble satt opp i 1931. Fangsthytta, som eies av staten, har blitt brukt fram til i dag, og siden 70-tallet har Sysselmannen på Svalbard leid ut hytta til folk som har lyst til å prøve seg på fangstlivet.

I tillegg til denne hytta er det kun tre andre fangststasjoner som har hatt aktivitet på Svalbard det siste tiåret.

Nå har Sysselmannen fått tillatelse fra Riksantikvaren til å «tilbakeføre» Austfjordnesets stue til å likne mest mulig dens opprinnelige utseende.

Men det er det ikke alle som er glade for.

I akseptabel stand

I 2019 ble det gjort en tilstandsanalyse av hytta, som er bakgrunnen for at man har endt opp med å restaurere den.

– Tilstandsanalysen viser at bygningen i hovedsak er i akseptabel stand, etter forholdene, men har praktiske utbedringsbehov. Bygningen har en rekke tilbygninger og diverse utbedringer som i liten grad er planmessig utført, skriver Sysselmannen i en søknad til Riksantikvaren, som TV 2 har fått innsyn i.

Sysselmannen så derfor behov for å tilbakeføre den opprinnelige 1931-hytta.

Folk i harnisk

Nå er det flere som reagerer på at man nå mer eller mindre valgte å rive hytta for å bygge en replika av den som sto der i 1931.

– Denne stasjonen har levd et langt liv, med spor og minner etter alle de som har drevet med fangst her siden 30-tallet, sier Stein P. Aasheim til TV 2.

Han er én av fem som har skrevet et leserinnlegg i Svalbardposten. Der skriver de blant annet at et ekte og levende kulturminne er blitt erstattet av en kunstig replika.

– Det var en fangststasjon med sjel. Alle kulturminner fra etterkrigstiden er kastet. Det fremstår som en kopi av noe som tidligere stod der, sier han.

Bodde på hytta

Aasheim forteller at det er mange som har et forhold til hytta. Han bodde selv på hytta mellom 2002 og 2003, og har pratet med flere folk på Svalbard som reagerer med harme.

– Folk er rasende og i sjokk, sier han.

– Problemet er at man ikke kan gjøre noe nå. Gjort er gjort. Hva i alle dager tenkte de på? spør han seg.

Videre forteller Aasheim at plassen har vært unik på mange måter.

– Plassen har endret seg med tida, og med folka som har bodd der. Noen har satt opp en hylle der, eller en benk på stua. Jeg satte blant annet opp barneseng på det ene rommet da jeg bodde her med familien. Nå er det kastet, sier han.

– Vi må tro det var godt ment, men resultatet framstår rett og slett som tankeløst, og verdifull kulturhistorie har gått tapt, skriver Aasheim i leserinnlegget som ble publisert i Svalbardposten tidligere i mai.

2018: Slik så det samme rommet på hytta ut i 2018. Bildet øverst i saken viser hvordan rommet nå ser ut. Foto: Marcos Porcires

Vil møte ønskene til fangstfolkene

TV 2 har onsdag ikke lyktes i å komme i kontakt med Sysselmann Kjerstin Askholt. I søknaden til Riksantikvaret, som TV 2 har fått tilgang til, skriver hun blant annet man ønsker den opprinnelige hytta i større grad skal kunne skilles fra senere tilbygg og utbedringer, både innvendig og utvendig.

Ifølge søknaden har fangstfolkene som har brukt Austfjordnes de senere årene klaget på funksjonaliteten til kjøkkenet på stasjonen, og at det er spesielt renhold de har hatt utfordringer med.

– Innredningen er laget av ubehandlet treverk og bakveggen i skapene består av asfaltvindtette plater som ikke lar seg rengjøre.

– For å imøtekomme ønskene til fangstfolkene om bedre funksjonalitet/renholdsvennlighet i kjøkken/soverom og i forbindelse med utbedringen av den skadde himlingen, ønsker Sysselmannen å oppgradere kjøkken/soverom, heter det i søknaden.