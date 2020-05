Slik skjermes Farmen-kjendisene mot koronasmitte under innspilling

Den femte sesongen av Farmen kjendis har, til tross for korona-pandemien, startet innspillingen ved Lundereid gård utenfor Kragerø i Telemark.

De tolv kjendisene entret gården torsdag forrige uke, men grunnet strenge smittevernregler har ikke TV2.no fått anledning til å møte kjendisene til et fysisk intervju på forhånd.

Se presentasjon av de 12 deltakerne i videoen øverst i saken.

TV 2 har tillit

Flere av kjendis-deltakerne forteller til TV2.no at det var lenge usikkert om innspillingen av Farmen kjendis kunne starte opp som planlagt i vår. For en måned siden meldte TV 2 at TV-produksjonen ville gå som normalt, men med strenge smittevernrestriksjoner.

Nå som produksjonen er i gang, forteller TV 2 at de er trygge på at ting blir gjort ordentlig.

– Produksjonsselskapet Strix har forelagt TV 2 en omfattende smittevernplan som er i samråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer for avstand og smittevernsrutiner, sier TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.



Han forteller at planene er laget i samråd med kommuneoverlegen i Kragerø kommune.



– Vi har tillit til det arbeidet som er gjort i denne prosessen, og er trygge på at produksjonen gjennomføres på en forsvarlig måte, sier Dahl.

MED MUNNBIND: De ansatte i Farmen kjendis-produksjonen bruker smittevernutstyr når det ikke er mulig å holde avstand fra deltakerne. Foto: Alex Iversen/TV 2

Holder avstand

Et av tiltakene som skal hindre koronasmitte inne på Farmen kjendis-gården, er en to ukers hjemmekarantene for alle deltakerne.

– For å sikre at smitte ikke kommer inn på gården har deltakerne i Farmen kjendis vært i hjemmekarantene i forkant av innspillingen. Det betyr at deltakerne kan leve uten avstandsregler seg imellom inne på gården, men skal fortsatt holde avstand til crew, sier Dahl.

Inne på gården vil kjendisene fungere som en husstand, og derfor kan de omgås hverandre som normalt, med både klemming og deling av seng.

Men når det gjelder de som jobber bak kameraene, må det holdes avstand.

– Alle ansatte skal holde avstand til hverandre og deltagerne etter helsemyndighetenes retningslinjer. Crew trenger derfor ikke å være i karantene i forkant da de alltid skal holde avstand til hverandre og deltakere, sier Dahl.

Ifølge pressesjefen vil bruk av statister bli sterkt begrenset, og ingen ansatte med luftveissymptomer skal møte på jobb.

MED VISIR: Produksjonen har laget visir med Farmen-logoen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Munnbind og visir

Når avstand ikke er mulig, skal smittevernutstyr benyttes. De ansatte bak kamera kan bli utstyrt med både munnbind og visir for å beskytte kjendisene mot smitte.

KUNSTNER: Øde Spildo Nerdrum. Foto: Espen Solli/TV 2

– At de skal gå rundt og filme oss med slike svære masker, det er litt spesielt. Man får nesten en følelse at man blir filmet av maskiner. Men kanskje det er bedre og at vi føler oss mer frie da, sier kunstner Øde Spildo Nerdrum (25) til TV 2 på video fra hotellrommet like før innspillingsstart.

– De maskene med Farmen-logo er bare gøy. De viste meg en, så jeg ikke skal bli skremt. Det ser litt ut som en birøkter eller en romfarer fra en science ficton-film, sier programleder Thomas Felberg (48).

Strenge tiltak

Kjendis-deltakerne forteller at de merket seg de strenge smittverntiltakene også før innspilingsstart, på hotellrommet som de oppholdt seg i et par dager.

PROGRAMLEDER: Thomas Felberg. Foto: Espen Solli/TV 2

– De er veldig på alerten i crewet. Hvis man får smitte blant deltakerne nå, så er produksjonen over, og da er det flere som skylder penger her, så det blir dyrt. Det vil vi ikke, sier Felberg og ler.

– Når noen kommer med mat på døra, så må jeg hente den utenfor selv. Jeg må lukke opp og stenge døra for dem, og når noen kommer for å prate med meg, så har de med seg en egen stol. Det er ingen hilsing, forteller tidligere fotballspiller John Arne Riise (39).

– Ingen betenkeligheter

Ingen av deltakerne var skeptiske til å si ja til Farmen kjendis på grunn av korona-smittefaren.

CHEERLEADER: Kine Olsen. Foto: Espen Solli/TV 2

– For meg var det heller mer motiverende å bli med på Farmen kjendis nå, siden jeg var lei av å være hjemme. Når noen ringer deg midt i koronakrisen og spør om du vil være med på en gård langt borte, så sier man ja, sier tidligere cheerleader Kine Olsen (26).

– Jeg ble veldig glad da jeg fikk beskjeden om at de kjører på med innspillingen. Jeg har ingen betenkeligheter med å være med, og jeg ser at produksjonen tar smittevernet seriøst. Det er imponerende hvordan de klarer å lage tv i denne koronatiden, sier tidligere Elle-sjefredaktør Signy Fardal (58).

PÅ GÅRDEN: De ansatte i produksjonen skal holde avstand fra deltakerne på gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Holdt på å bryte karantenen

Samtlige deltakere forteller at de gledelig var i karantene i to uker for å kunne få være med på Farmen kjendis.

– Det var jo litt nedtur at jeg måtte i karantene en gang til når samfunnet endelig har begynt å åpne opp, men det hører med jobben. Så det har vært helt greit, sier skuespiller Sølje Bergman (45).

KOMIKER: Terje Sporsem. Foto: Espen Solli/TV 2

Selv om de færreste av dem føler at hjemmekarantenen har utgjort noen forskjell for den allerede korona-pregede hverdagen, innrømmer komiker Terje Sporsem (44) at han, uten overlegg, var i ferd med å bryte den et par ganger.

– Jeg var på vei til et kjøpesenter med barna, men så måtte jeg stoppe halvveis, fordi jeg kom på at dette kan jeg jo ikke gjøre. Jeg måtte ringe kona, og hun måtte gjøre det. Men ellers har det gått greit i karantene, siden jeg kunne være med familien, sier Sporsem.

Jobbet hjemmefra

Noen av kjendisene har også hatt mulighet til å jobbe under hjemmekarantenen.

VÆRPRESENTATØR: Eli Kari Gjengedal. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg hadde noen værvakter som jeg var usikker på om jeg kunne ta, men så gjorde vi det rett utenfor huset mitt. Uten at jeg var i kontakt med noen som helst, så det gikk greit, sier værpresentatør Eli Kari Gjengedal (49).

– Jeg fikk tillatelse til å spille inn to Spårtsklubben-sendinger med strenge avstandsregler, mens jeg var i hjemmekarantene, sier programleder Ida Fladen (34).