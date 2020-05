Elden åpner for å saksøke barnevernansatte etter skandale

Toppadvokat John Christian Eldens svar til Samnanger kommune er klar: Åpner for å stille enkeltpersoner i barnevernet ansvarlige for feil de har gjort i tjeneste.

Etter at Samnanger kommune fikk strykkarakter i tre store barnevernssaker, vedtok kommunestyret å snu hver stein for å finne ut hvordan det kunne gå så galt.

I tillegg til å betale oppreisning til noen av ofrene i barnevernssakene, hentet ordfører inn advokat John Christian Elden for å finne ut om kommunalt ansatte kunne rettslig forfølges.

I dag ble Eldens juridiske uttredelse sendt ut til formannskapet.

Uttredelsen er ikke klokkeklar, men åpner for at det er mulig at kommunen kan stille enkeltpersoner til ansvar for begåtte feil.

«Høy terskel»

Elden skriver at et søksmål med krav om regress (at man kan få dekket et beløp man har betalt på vegne av noen) åpenbart kan ha preventiv effekt for håndtering av slike saker i fremtiden.

Men han understreker at «... det er særdeles viktig å unngå og legge menneskers liv i grus under utøvelse av offentlig myndighet».

Elden påpeker også at det skal være en høy terskel for å kreve regress fra ansatte, og at det motsatte ville føre til uheldige konsekvenser for handlekraften til offentlige tjenestemenn.

Det mener ordfører i Samnanger Knut Harald Frøland er en avsporing.

– Vi må skille mellom det som er viktig og mindre viktig. Det er klart det offentlige skal kunne gjøre feil. Men når feilene er i så grov karakter som i disse sakene, så kan vi ikke skyve arbeidsgiveransvaret fremfor oss.

Upløyet mark

Advokat John Christian Elden har tidligere uttalt til TV 2 at han syns dette er en spennende oppdrag:

– I dag er det ingen rettspraksis på hvilket erstatningsansvar en ansatt i barnevernet har overfor arbeidsgiver ved uforsvarlig utøvelse av maktmyndighet.

SPENNENDE SAK: Advokat John Christian Elden leverte denne uken sin uttredelse av barnevernssakene i Samnanger Foto: Lise Serud / Scanpix

I uttredelse til Samnanger kommune skriver advokaten at dette er et uprøvet rettsområde, og at saken kan få stor betydning for barns fremtidige rettsvern og terskel for hva som er forsvarlig maktbruk.

Stopper ikke her

– Det overrasker meg egentlig at ingen har gjort dette før, sier ordfører Frøland.

– Er dette en heksejakt på dem som jobbet i barnevernet i Samnanger?

– Nei. Dette er ikke en korsfestelse av barnevernsansatte. Vi skal opptre ryddig. Men dette er en prinsipielt viktig sak. Ikke bare i Samnanger, men nasjonalt.

– Hvor går veien videre?

– Eldens uttredelse forteller oss at det er mulig å ta saken til et nytt nivå. Dette stoppe ikke her, men skal vi ta saken videre må vi gjøre grundige forberedelser, sier han.

– Særdeles grov

«Spørsmålet i vår sak er om ansatte ved barnevernstjenesten, skal kunne holdes personlig ansvarlig for uforsvarlig yrkesutøvelse... Av de tre sakene som er gjennomgått synes sak nr. 2 å utmerke seg som særdeles grov» står det i Eldens uttredelse.

TV 2 har tidligere omtalt sak nr. 2. Dette er saken om datteren til Edvin Bolstad.

Edvin ser på byga STORT

Høsten 2005 tok barnevernstjenesten i Samnanger over omsorgen for tre av hans fire barn. Den yngste, datteren, var syv år da hun ble plassert i beredskapshjem.

I rapporten står det at jenta ble frarøvet barndommen, og fremstår i dag mer hjelpetrengende enn før barnevernet tok over omsorgen.

Dette er saken Elden mener er mest egnet for kommunen å juridisk forfølge.

Kostet kommunen mye

Ordfører Frøland sier at sakene og granskingsrapportene har kostet kommunen mye penger. Et grovt anslag er på mellom 30 og 40 millioner kroner.

– Vi visste at det kom til å bli dyrt, å gå inn i disse sakene. Men jeg håper det ikke står på pengene i søken på sannheten og å rette opp de feilene som er gjort. Vi gjør dette for å skape en form for rettferdighet, sier Frøland.

28. mai skal formannskapet ta stilling til Eldens uttredelse. 11. mai skal det opp i kommunestyret.

Til nå har kommunestyret vært spillet i saker som ettergår barnevernet.

Denne gangen håper ordføreren på et mer entydig svar.

50/50

I slike saker gjør advokatfirmaet også en prosessrisiko av saken, altså anslår hvor god saken er.

Elden opererer med tre nivåer. God sak, 50/50 sak eller dårlig sak.

Saken til Samnanger kommune har en viss prosessrisiko, en 50/50 sak.

– Det lå nok litt i kortene, siden dette er en sak som ikke har vært prøvd ut før. En 50/50-risiko frykter jeg ikke, sier ordfører Frøland.