Ropstad utelukker ikke at KrF kan forlate regjeringen

Kristelig Folkeparti kan potensielt gå på et dobbeltnederlag i Stortinget neste uke når både Moria-saken og bioteknologi-saken skal avgjøres.

– Hva gjør det med lysten til å sitte i regjering?

– Jeg jobber fram til tirsdag og så får vi se da, om det eventuelt da får noen konsekvenser om vi ikke lykkes, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

Nå jobbes det heftig i KrF med å overbevise nok enkeltrepresentanter i Frp til å bryte med egen stortingsgruppe i bioteknologi-saken. Saken ble brukt som et kronargument for å velge borgerlig side da KrF tok veivalget i 2018.

Nå sier KrF-lederen til TV 2 at partiet må vurdere regjeringsdeltakelsen hvis de går på et kraftig nederlag neste uke.

– Så det kan få konsekvenser dersom dere ikke lykkes?

– Å stoppe endringene i bioteknologiloven er en viktig sak for KrF. Den er forankret i Granavollen-plattformen. Så vet vi at ulempen med at Frp gikk ut av regjering er at de selv sier at de ikke lenger forholder seg til den. Vi vil vurdere konsekvensene opp mot Frp hvis det blir flertall for disse radikale endringene, sier Ropstad.

– Hva legger du i det?

– Det må vi vurdere hvis det får flertall. Jeg har full tro på at vi skal få flertall.

Kilder i KrF sier et nederlag på grunn av Frp vil bety at KrF vil svare med samme mynt, og vurdere hvilke Frp-seire i Granavolden som kan ryke.

Sikter seg inn på Frp-hjelp

– Er saken så viktig for KrF at du vil vurdere å be Erna Solberg stille kabinettspørsmål?

– Nå jobber vi med på flertall. Jeg har tro på at det nok enkeltrepresentanter i Frp som vil stemme mot.

– Men svar på spørsmålet: vil du sette saken på spissen?

– Nå jobber vi med å overbevise enkeltrepresentanter og jeg har tro på at det er nok til at vi skal få et flertall, sier Rosptad.

Dette er Frp-jokerne

Tirsdag vil Stortinget etter alle solemerker vedta å gjøre det lovlig med assistert befruktning for enslige, eggdonasjon og tidlig ultralyd - dersom flertallet med Ap, Sp og Frp holder. De tre partiene har 86 mandater. Det er ett mandat mer enn grensa på 85, som kreves for å få flertall.

Men Kristelig Folkeparti har kjempet med nebb og klør for å stoppe den største liberaliseringen av bioteknologiloven på 16 år. Fra stortingsgruppa har det nå blitt jobbet aktivt opp mot representanter i Frp som kan komme til å bryte med stortingsgruppa og eget partiprogram, og stemme i tråd med egen overbevisning i saken.

STEMME IMOT: Christian Tybring-Gjedde bekrefter til TV 2 at han vil stemme imot sin egen gruppe. Foto: Vidar Ruud

Både Frp-nestleder Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde vurderer å stemme mot deler av endringene. Disse tre, og kun disse tre, varslet også dette på gruppemøte til partiet på Stortinget, får TV 2 opplyst.

Tybring-Gjedde har siden innstillingen kom i går vært i kontakt med sitt fylkeslag Oslo Frp, og fått gehør for å stemme mot deler av lovendringene.

– Ja. Jeg kommer til å stemme mot de to endringene som har vært mest kontroversielle, eggdonasjon og NIPT-testen.Tidlig ultralyd stemmer jeg for. Det mener jeg

– Er dere tre alene om å ville stemme mot?

– Tor Andre Johnsen har også signalisert det. Jeg vet ikke hvor han har landet, men jeg tror det er noen flere også som ikke har tonet flagg, sier Tybring-Gjedde.

Stortingsrepresentanten blir ikke noe mer forlokket til å stemme sammen med KrF for å sikre at partiet sitter i regjering. Han undrer seg over uttalelsene til Ropstad.

– Det er ikke sikkert at det oppleves som en trussel for oss i Frp at KrF går ut av regjering. Det er kanskje ikke det han burde spille som sitt beste kort. Den kan han kanskje spille ned, sier Tybring-Gjedde.

Flere jokere

Men på andre siden, er det også bevegelse.

Senterpartiet, som er enig med KrF, har potensielt en avhopper: Åslaug Sem-Jacobsen

– Jeg har tidligere frontet tydelig at jeg er for eggdonasjon, men jeg har ikke landet hva jeg skal stemme i denne saken, sier Sem-Jacobsen til TV 2.

Miljøpartiet De Grønne skal bestemme seg senere denne uken. MDG er for eggdonasjon, men har ikke bestemt seg for hva de skal mene om tidlig ultralyd og assistert befruktning.

– Vi skal avgjøre saken på et sentralstyremøte denne uken, sier partileder Une Aina Bastholm til TV 2.

Rødt skal avgjøre hva de vil stemme i saken, i dag.

En annen joker er den uavhengige representant Ulf Leirstein, som også skal bestemme seg i løpet av de neste dagene. TV 2 er kjent med at KrF jobber opp mot å overbevise Leirstein å stemme i tråd med deres stortingsgruppe. Leirstein bekrefter til TV 2 at han ikke har bestemt seg ennå.



Gentesting av barn

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ble sent tirsdag ettermiddag ferdig med sin innstilling til den nye bioteknologiloven.

Samtidig som flertallet her går inn for en rekke liberalisering i bioteknologiloven, ber komiteen også regjeringen fremme lovforslag som sikrer at genetisk testing av barn utenfor helsetjenesten blir forbudt.

Her er komiteen samlet om å femmer to forslag rundt tematikken kommersiell gentesting, som de siste årene har vært i kraftig vekst.

De ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en utredning av markedet for genetisk selvtesting, som skal danne grunnlag for lovregulering av dette markedet. De ber også regjeringen fremme et lovforslag som sikrer at genetisk testing av barn utenfor helsetjenesten blir forbudt.

Her er noen av de andre endringene som stemmes over på tirsdag: