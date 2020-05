Dette er de nye Farmen kjendis-deltakerne

Tolv kjendiser er klare for innspillingen av den nye Farmen kjendis-sesongen.

Innspillingen av den femte sesongen av Farmen kjendis er i gang, og tolv kjendiser er allerede på plass på Lundereid gård utenfor Kragerø.

Her skal de kjempe mot hverandre i seks uker, og tidligere Farmen kjendis-vinner Tiril Sjåstad Christiansen (25) vender tilbake som programleder.

Det er en stund til TV-seerne får se kampen for tilværelsen på gården, ettersom denne sesongen av Farmen kjendis skal sendes på TV i 2021, men allerede nå kan TV 2 avsløre de nye deltakerne.

På grunn av strenge smitteverntiltak i produksjonen, fikk TV2.no kun møte deltakerne via video før de gikk inn på gården. På hotellet i Langesund satt det både TV-profiler, tidligere idrettsutøvere og influensere som var spente på de kommende ukene.

Dette er deltakerne:

John Arne Riise (39), tidligere fotballspiller

VIL MOTBEVISE: John Arne Riise ønsker å motbevise familiens påstander om at han ikke er handy inne på Farmen-gården. Foto: Espen Solli / TV 2

Den tidligere Liverpool-spilleren la opp som fotballspiller i 2017. Nå jobber han som hovedtrener for 3. divisjonslaget Flint Tønsberg.

39-åringen forklarer at han først takket nei til å være med på Farmen kjendis, men at konsekvensene av korona-pandemien fikk ham til å snu.

– Jeg sa egentlig ikke ja til å være med før regjeringen kom med nye oppdateringer for fotballen sist torsdag. Selv om Eliteserien begynner å spille kamper 16. juni, må 3. divisjon fortsatt holde én meter avstand og slikt, og da forsto jeg at jeg kunne dra likevel, forklarer Riise.

I fjor fikk han sitt fjerde barn – sønnen Colin sammen med kona Louise Angelica Riise, og selv om han tror det kan bli tøft å være borte fra de hjemme, understreker han at han har vært vant til å reise mye i fotballkarrieren tidligere.

Riise har tidligere deltatt i realityserier som Heltenes kamp og 71 grader nord, men han endte opp med å trekke seg fra begge konkurransene. Denne gangen har han imidlertid planer om å holde ut og helst gå helt til topps.

– Jeg vil vinne for å motbevise min egen familie som ikke tror jeg kommer til å nå langt – fordi jeg ikke er handy, sier han og smiler lurt.

Ida Fladen (34), radioprofil og programleder

DYREELSKER: Ida Fladen håper hun blir den som tar hånd om dyrene på gården. Foto: Espen Solli / TV 2

Ida Fladen startet sin karriere i radiokanalen NRJ, og siden den tid har hun jobbet som programleder både i NRK og TV 2.

Hun er en del av VGTV-programmet Spårtsklubben, og «Ida med hjertet i hånden» er en av Norges største podcaster.

34-åringen har aldri lagt skjul på sin forkjærlighet for dyr, og hun innrømmer at dyrene nok var den største motivasjonen for å takke ja til Farmen-oppholdet.

– Jeg er veldig glad i dyr, og Farmen-gården er jo et paradis med mange dyrearter jeg ellers ikke ville lært å kjenne gjennom bylivet jeg lever til vanlig, sier hun.

Å leve med de elleve tobeinte på gården kan dog bli en utfordring.

– Jeg er jo bortskjemt med at jeg har bodd alene i mange år, så det å være så tett oppå mange mennesker blir veldig uvant, begynner hun.

– Søvn kan bli en utfordring. Jeg synes egentlig ikke det er så lett å sove godt i min egen seng hjemme i Oslo, så jeg regner med at det kommer til å bli tøft å sove på rom med mange andre.

Øde Spildo Nerdrum (25), kunstner

VIL LEVE «NORMALT»: Øde Spildo Nerdrum gleder seg til å reise 100 år tilbake i tid, til et levesett han mener er mer normal enn nåtiden. Foto: Espen Solli / TV 2

Øde Spildo Nerdrum har gått i fotsporene til sin far, maleren Odd Nerdrum, og han jobber selv som kunstner i hjembyen Stavern.

25-åringen mener selv at livet i 2020, med den hyppige reisingen, alskens tekniske duppeditter og innpakkede matvarer er unaturlig, og han gleder seg til å leve et liv som for 100 år siden.

– Jeg takket ja til Farmen kjendis fordi jeg får muligheten til å leve et vanlig liv. Dette moderne livet vi lever nå er ikke normalt, begynner Spildo Nerdrum.

– Det er ikke normalt å leve for ferien eller helgen. Det er ikke normalt å få nyheter fra USA før man får nyheter fra nabobygden. Det moderne mennesket har fjernet seg fra sine omgivelser, og på denne lille gården får jeg opplevd en reversering av dette marerittet vi kaller utvikling, sier han.

Signy Fardal (58), tidligere sjefredaktør i Elle

HAR ØVD: Signy Fardal innrømmer å ha holdt litt melkespann og studert kornsorter før hun skulle inn på Lundereid gård. Foto: Espen Solli / TV 2

Signy Fardal var sjefredaktør i motebladet Elle i 20 år, før hun sa opp stillingen i 2018. Siden den tid har hun skrevet bok om kvinnelige ledere som utkom i februar i år.

Til TV2.no sier Fardal at hun etter bokutgivelsen ikke har bestemt seg for noe nytt prosjekt, og at det derfor var helt uproblematisk å takke ja til Farmen kjendis.

– Jeg hadde egentlig en plan om å holde foredrag om kvinner i ledelse, men på grunn av koronaviruset ble alle planlagte oppdrag kansellert, forteller hun.

Hun deltok i den første sesongen av Skal vi danse i 2006, men da var hun førstemann som måtte forlate konkurransen. Nå håper Fardal at livet på gård passer henne bedre enn parketten, og hun innrømmer at hun har prøvd å forberede seg litt.

– Jeg har øvd litt på melkespannholding, også har jeg studert hvordan de ulike kornsortene ser ut. Akkurat nå, så driver jeg å finpusser på strategien for å få bli lengst mulig. Den handler nok om først og fremst å være snill og grei, jobbe masse og være god mot dyrene, avslutter hun.

Terje Sporsem (44), komiker

ARVER FAMILIEGÅRD: Terje Sporsem skal bruke Farmen kjendis-oppholdet til å lære gårdsdrift på gamlemåten, slik at han kan drive familiegården i Aukra når han en gang skal overta den. Foto: Espen Solli / TV 2

Terje Sporsem debuterte som standupkomiker i 1996, og siden den tid har han gjort bemerket både på scenen, TV og radio.

Han har vunnet både Masterchef og Camp Kulinaris, og nå går han for sin tredje realityseier.

– Jeg har ikke vært med på så mange realityprogrammer, men jeg var med på Masterchef, vant det, så var jeg med på Camp Kulinaris, vant det også, så det hadde jo vært greit å vinne den tredje også, sier han og smiler lurt.

Sporsem forteller videre at han på sikt skal ta over driften av en familiegård, riktig nok uten dyr, i Aukra kommune utenfor Molde. Den største motivasjonen for Farmen kjendis-deltakelsen har derfor vært å lære mest mulig om gårdsdrift på gamlemåten.

– Den er veldig lik en Farmen-gård, med våningshus, stabbur, fjøs og løe, og for å drifte den, så må man gjøre mye av det man gjør inne på Farmen. Forhåpentligvis klarer jeg å lære alt det så godt nå, at familiegården kommer til å være ekstremt veldrevet, sier Sporsem.

Anniken Jørgensen (23), influenser

LOGGER AV: Anniken Jørgensen benytter anledningen til å logge helt av alle medieplattformer mens Farmen-innspillingen pågår. Foto: Espen Solli / TV 2

Som tenåring startet Anniken Jørgensen å blogge under navnet «Annijor», og nå er hun en av Norges største influensere med 270.000 følgere på Instagram. Hun har vært med i flere sesonger av TV 2-dokuserien Bloggerne, og hun ga ut sin første selvbiografiske bok i 2018.

Hun skulle egentlig være med i forrige sesong av Farmen kjendis, men like før innspillingen skulle starte, ble hun syk og måtte trekke seg. Hun ble da innlagt på sykehus, og hun har tidligere fortalt TV 2 at det var et virus som gjorde henne syk.

Jørgensen ble svært glad for at hun fikk en ny sjansen til å delta, og i år som i fjor er den største motivasjonen for oppholdet det hun kaller «digital detox».

– Jeg trenger å logge litt av. Jeg har hatt mobilen som en finger så lenge jeg kan huske. Jeg tror ikke jeg har vært uten mobil siden jeg var tolv år. Den sitter som limt til hånda mi – jeg sitter på telefonen når jeg er på do, liksom! Så nå trenger jeg en pause, sier 23-åringen åpenhjertig.

Influenseren har tidligere uttalt at korona-situasjonen har ført til et stort inntektstap for henne de siste månedene. Hun avviser likevel blankt at det ligger en økonomisk motivasjon bak å være med på Farmen kjendis.

– Overhodet ikke. Det som er fint med det yrket jeg har, er at jeg tåler å tape en del penger fordi jeg har tjent såpass mye allerede, og jeg har en sparekonto som står støtt. Så dette skal jeg klare, sier hun.

Hun opplyser samtidig at hun kommer til å legge bloggen og kanalene i sosiale medier dødt mens Farmen-innspillingen pågår.

Thomas Felberg (48), musiker og programleder

MATENTUSIAST: Thomas Felberg har store planer om å ta rollen som kokk, og på den måten forhindre å havne i tvekamp tidlig. Foto: Espen Solli / TV 2

Thomas Felberg startet sin karriere som vokalist i bandene We og Smoke Mohawk. I de siste årene har han vært å se på NRK som dommer i Stjernekamp og programleder i Tidsbonanza.

Inne på Farmen-gården har han imidlertid tenkt ta i bruk helt annen kunnskap for å komme lengst mulig, nemlig sin lidenskap til mat og matlaging.

– Min rolle på gården blir å være kokk. Jeg er veldig glad i å lage mat, og er hobbykokk, så jeg skal prøve å lage så mye mat som mulig, hver eneste dag. For du slår jo ikke ut han som gir deg mat. Hallo, du er er jo hypp på næring, sier han.

Videre forteller han at han har prøvd å forberede seg litt, blant annet finjustert sløying av fisk, øvd på kasting av garn og undersøkt hvilke urtesorter han kan ha tilgang på i skogen.

Kine Olsen (26), tidligere cheerleader

STÅ-PÅ-VILJE: Kine Olsen håper at hennes vilje til å arbeide mye og lenge kan kompensere for at hun ikke har så mye kunnskap om gårdsdrift fra før av. Foto: Espen Solli / TV 2

Kine Olsen, som er datteren til tidligere fotballtrener Egil «Drillo» Olsen, er verdensmester i cheerleading. Hun la opp idrettskarrieren som 21-åring, og nå studerer hun juss og jobber deltid hos et advokatfirma.

26-åringen har ingen erfaring med gårdsdrift fra tidligere, så hun håper at høy arbeidsinnsats har mye å si.

– Jeg skal jobbe fra morgen til kveld, også kan jeg vel ikke bidra med så mye annet, for jeg er ikke flink til noe spesielt, så jeg må prøve å slippe unna med å stå på, sier hun muntert.

Olsen deltok i fjorårets sesong av Mesternes Mester, og under innspillingen fant hun kjærligheten med skihopper Tom Hilde (32). 26-åringen forteller at kjæresten gleder seg på hennes vegne, og før hun dro, brukte paret litt tid sammen for å forberede oppholdet.

– Vi har sittet og sett på gamle sesonger av Farmen og diskutert hva jeg får oppleve og lære, forklarer hun.

Sølje Bergman (45), skuespiller og coach

«POTET»: Sølje Bergman omtaler seg selv som en «potet» i Farmen-sammenheng, da hun kan litt om det aller meste, og er vant til å ta i et tak. Foto: Espen Solli / TV 2

Skuespiller Sølje Bergman er kjent for sine roller i Hotel Cæsar og Varg Veum. Hun jobber også med coaching i et eget firma.

Bergman er gift med skuespilleren Stig Henrik Hoff, og de har tre barn sammen.

45-åringen beskriver seg som «en potet» med litt kunnskap om mye forskjellig, også innenfor gårdsdrift.

– Jeg har et sted på Finnskogen sammen med mannen min, og der lever vi det enkle liv. Der har vi utedo, ikke innlagt vann, bærer og kløyver ved selv og dyrker ting i jorda. Jeg kan ri, er veldig glad i dyr, jeg har vært en del på gård, og kan melke en ku, forteller hun før hun raskt legger til:

– Jeg er dog ingen gårdsjente, men jeg er ikke redd for å bli skitten under neglene.

Bergman går heller ikke rundt grøten idet hun blir spurt om hva målet med deltakelsen er.

– Hallo! Det er jo en konkurranse, så jeg har jo selvfølgelig lyst til å vinne, svarer hun kontant.

Espen Thoresen (61), radiojournalist

LEI AV TEKOLOGI OG KORONA: Espen Thoresen er drittlei av mobiltelefoner som stjeler folks oppmerksomhet, og da korona-pandemien brøt ut, ble Farmen kjendis et enda bedre forslag. Foto: Espen Solli / TV 2

Espen Thoresen begynte sin karriere i underholdningsbransjen som radioprogramleder, og han har også vært å se foran TV-kameraene i alt fra reiseprogram til humorprogram. Nå jobber han som radiojournalist.

Thoresen fikk mye oppmerksomhet da han utvidet etternavnet sitt til å omfatte Hværsaagod-Takkskalduha i 2003 og 2005. For noen år siden endret han navnet tilbake.

61-åringen takket ja til å bli med på Farmen kjendis fordi han er drittlei 2020-hverdagen.

– Jeg ville bli isolert. Jeg var lei av teknologisamfunnet, lei av mobiltelefonen – også kom jo korona i tillegg – og da tenkte jeg: «Her er det jo ingen grunn til å være». Dermed var det jo en ypperlig mulighet til å gå inn i en frivillig detox og komme ut på den andre siden som et bedre menneske, sier han.

Eli Kari Gjengedal (49), værpresentatør

TILBAKE TIL BARNDOMMEN: Eli Kari Gjengedal håper Farmen kjendis-oppholdet kan ta henne tilbake til barndommes somre på familiens seter. Foto: Espen Solli / TV 2

Eli Kari Gjengedal startet som værpresentatør på TV 2 i 2000, og hun er også barnebokforfatter. Hun har tidligere jobbet som bartender, og i fjor lanserte hun sin egen gin.

Nå søker 49-åringen tilbake til røttene og barndommen gjennom Farmen kjendis. Den sprudlende værpresentatøren var nemlig vant til at å bruke skoleferiene på gårdsarbeid og arbeid på familiens seter i Gjengedal i løpet av oppveksten.

– Jeg savner litt den delen av livet mitt, så jeg håper at det kan bli en nostalgisk reise tilbake til barndommen inne på Farmen kjendis, sier hun.

På setra hadde hun og storesøsteren ansvar for mange av de samme oppgavene Gjengedal kommer til å møte inne på Farmen-gården.

– Vi passet på dyrene, behandlet melk, separerte, kinnet smør og lagde rømme, spadde møkk, slo gress og gjetet kalver, sauer og alt som var, forteller hun.

Siden det begynner å bli en stund siden, innrømmer TV-profilen at hun har brukt litt tid på å huske alt det hun en gang har lært.

– Jeg har hatt samtaler med storesøsteren min, og vi har gravd litt i «arkivet», og pratet litt om hvordan vi gjorde de ulike arbeidsoppgavene. Også får vi bare håpe at jeg klarer å gjøre dem like bra nå, mange år senere, sier hun.

Lasse Matberg (34), Instagram-stjerne, samt løytnant og idrettsoffiser i Forsvaret

DEN EKSTRA HESTEN: Lasse Matberg håper de andre deltakerne ser på ham som den ekstra arbeidshesten på gården, en ressurs i arbeidet, og at han ikke blir sett på som en skummel konkurrent. Foto: Espen Solli / TV 2

Lasse Matberg ble en internasjonal Instagram-stjerne for fire år siden, etter at flere store, internasjonale medier omtalte hans «viking»-bilder på sosiale medier. Nå har trønderen over 660.000 følgere på Instagram.

Til vanlig jobber Matberg som idrettsoffiser i Sjøforsvaret, hvor han er løytnant av grad.

I fjor gikk han helt til topps i den italienske versjonen av Skal vi danse. I finalen skadet han den ene armen og fikk to muskelbrister. Til TV2.no forteller 34-åringen at muskelen skal være helt bra igjen nå.

– Den er frisk og fin, det er bare et arr som viser at den har vært skadet. Jeg håper ikke at det kommer til å påvirke meg i tvekamper med saging, melkespann og slikt, men det er jo høyre hånd, og jeg er høyrehendt, så vi får bare håpe at den holder, sier han.

Matberg har ingen gårdserfaring fra tidligere, men han håper at hans gode fysikk og styrke kan bli ettertraktet. Han er dog litt redd for at han skal bli sett på som en stor konkurrent fra start.

– Jeg tror jo at jeg kan bli den ekstra hesten, og at de ser på meg som en ressurs. Jeg håper at jeg ikke blir den konkurrenten som de bare vil ha ut så fort som mulig, sier Matberg.