Nystekt makrell med agurksalat

Begynn med å lage rabarbrasuppe eventuelt tilslørte rabarbrapiker, mormordressing, agurksalat og sett poteter i stekeovnen. Makrell stekes rett før servering.

Les igjennom hele oppskriften før du begynner. Denne er til 4 personer.

Makrell kan stekes hele (renset) eller som fileter. I dag velger jeg fileter, du får hjelp i fiskedisken til å filetere fisken, hvis du har en butikk med fiskedisk.

Stekt makrell:

4 makrellfileter, beregne 1-2 makrellfilet (avhengig av størrelse) per person

Salt, grovmalt pepper

Ca. 1 dl hvetemel til panering (kan sløyfes eller erstattes med glutenfritt mel)

Smør og nøytral olje (soya- eller rapsolje) til steking

Fremgangsmåte: Fileter fisken og lag et par snitt i skinnet. Vend filetene i mel tilsatt salt og pepper. Varm smør og olje til nøttebrunt. Legg filetene med skinnsiden ned i stekepannen, pass på at det ikke er for varmt i pannen slik at smøret blir brent. Øs stekefett over kjøttsiden på fisken. Steketid avhengig av størrelsen/tykkelsen på filetene.

Poteter:

Kok poteter møre i lettsaltet vann. Jeg valgte i dag å bake små (mellomstore poteter i stekeovnen). Legg poteter i et ildfast fat. Ringle over litt olje, dryss med salt og pepper og bak/stek i stekeovn ved 200 grader i 20-30 minutter. Steketid er avhengig av størrelsen på potetene.

Agurksalat:

1 slangeagurk

3⁄4 ts salt

1 ss olje

3⁄4 ss eddik

½ ts grovmalt pepper

1-2 ts sukker persille

Fremgangsmåte: Skyll agurken og høvle agurken i tynne skiver med hjelp av en ostehøvel. Dryss på salt og la agurkskivene stå med saltet i 10-15 minutter. Hell av noe av vannet som har dannet seg. Bland sammen olje, eddik og pepper og smak til med sukker (eventuelt sennep). Hell laken over agurkskivene og vend lett om med hjelp av to gafler. La salaten stå og trekke minst 10 minutter før servering. Dryss over finhakket kruspersille eller gressløk ved servering.

Mormordressing:

1 ½ dl rømme

Saft og skall av ½ sitron

Rikelig med finhakket dill eller gressløk

1-2 ts sukker

¼ ts salt

1 klype pepper

Fremgangsmåte: Rør sammen og la gjerne stå å trekke smak 10-15 minutter før servering.

Rabarbrasuppe:

Ca. 500 g rabarbra

1 ½-2 ½ dl sukker

1 vaniljestang

6 dl vann

Eventuelt ca. 1 ss potetmel utrørt i ca. ½ dl kaldt vann

Fremgangsmåte: Rens og skjær rabarbra i tynne skiver og kok opp sammen med sukker og eventuelt splittet vaniljestang. Kok til rabarbraen er mør, men ikke kokt i stykker. Ønskes en litt tykkere suppe jevn med potetmelsjevning. Hell jevningen i en tynn stråle i den varme rabarbrasuppen under omrøring til suppen har passe konsistens. Kok opp og trekk kasserollen til side. Server suppen lun eller kald, eventuelt med krem eller is.

Tilslørt rabarbra med råkrem:

Ca. 300 g rabarbra

1 ½-2 dl sukker

1 ts kanel

½ dl vann

2 ½ dl knust havrekjeks eventuelt hakkede nøtter eller glutenfri kjeks

1 ss smør

1 ts kanel

Eventuelt litt sukker hvis kjeksen ikke er søt

Råkrem:

1 ½ dl kremfløte eventuelt Gryr for de som ikke tåler melk

2 egg (kan erstattes med 1 dl ekstra med kremfløte/Gryr for de som ikke tåler egg)

2 ss sukker

1 ts vaniljesukker

Fremgangsmåte: Rens og del rabarbra i biter, kok mør i en kasserolle med vann, sukker og kanel i 10-15 minutter. Avkjøl. Smelt smør i en stekepanne, tilsett knust havrekjeks, kanel og eventuelt litt sukker og stek gyllent på middels varme, rør om hele tiden, det skal ikke bli brent. Avkjøl. Anrett knust kjeks, råkrem og rabarbra lagvis i glass eller kopper.